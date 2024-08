Gesichtet: Turtelt Sandra Sicora hier mit ihrer Pool-Affäre?

Hat Sandra Sicora (32) einen neuen Mann an ihrer Seite? Seit ihrer Trennung von Tommy Pedroni (29) gilt die Reality Queens-Kandidatin offiziell als Single. Doch ein aufmerksamer Promiflash-Leser machte kürzlich eine interessante Entdeckung. Wie ein Foto von Juli zeigt, turtelte die Kölnerin im Megapark am Ballermann mit einem jungen Mann. Dabei soll es sich um den Temptation Island-Verführer Ben handeln. Laut den anwesenden Gästen soll es zwischen den beiden heiß hergegangen sein: Sogar zu mehreren Küssen soll es gekommen sein.

Vor wenigen Wochen sorgte Sandra schon einmal für Aufsehen. Nach Angaben mehrerer Reality-TV-Stars soll die 32-Jährige in einem Gemeinschaftspool auf Mallorca ein öffentliches Techtelmechtel gehabt haben – sehr zum Ärger der Anwohner. Mit wem Sandra im Pool eine Liebschaft hatte, blieb vorerst geheim. Durch den Köln 50667-Darsteller Danny Liedtke (34) wurde jedoch bekannt, dass es sich um einen "Temptation Island"-Verführer handeln soll. Ob es sich bei der Pool-Affäre um denselben Mann handelt?

Mit ihrem Ex-Freund Tommy scheint Sandra nun endgültig abgeschlossen zu haben. Das sah in der vergangenen Prominent getrennt-Staffel noch etwas anders aus. Während ihrer gemeinsamen Zeit in der Villa der Verflossenen hing die Ex on the Beach-Bekanntheit noch sehr an ihrem ehemaligen Partner. Das verriet sie vor wenigen Monaten im Promiflash-Interview. "Meine Gefühle für Tommy waren definitiv noch vorhanden, als ich ihn das erste Mal wiedersah", gestand die Kölnerin. Der Schwimmer sei immerhin ihre große Liebe gewesen, fügte sie emotional hinzu.

Promiflash Sandra Sicora und Ben im Juli 2024

RTL / Frank J. Fastner Tommy Pedroni und Sandra Sicora, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2022

