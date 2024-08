Illegale Dreharbeiten? Behörden ermitteln gegen Katy Perry

Katy Perry (39) könnte jede Menge Ärger drohen. Vor wenigen Tagen veröffentlichte die Sängerin ihren neuen Song "Lifetimes" sowie das dazugehörige Musikvideo. In dem sexy Clip tanzt sie fröhlich im Zebra-Bikini an den Stränden von verschiedenen spanischen Inseln herum. Doch eine Szene fiel den spanischen Behörden ins Auge: Katy hält sich nämlich in einem geschützten Dünengebiet der Insel Espalmador, die nördlich von Formentera liegt, auf. Für den aufwendigen Dreh samt Filmcrew sei laut El Pais keine Drehgenehmigung eingeholt worden. Katy selbst äußert sich bislang nicht zu den Anschuldigungen.

Die Umwelt- und Strafverfolgungsbehörden wollen das Vergehen der "Teenage Dream"-Interpretin nun untersuchen – bisher ist noch nicht bekannt, inwiefern Katy und ihr Team die geschützte Strandlandschaft beschädigt haben. Dies soll im Zuge eines eingeleiteten Ermittlungsverfahrens herausgefunden werden. Angeblich gibt es Augenzeugen, die den illegalen Dreh beobachtet haben. Wenn das unrechtmäßige Eindringen wirklich zur Anzeige gebracht wird, könnte es für Katy böse aussehen: Einerseits könnte das Löschen des Musikvideos angeordnet werden. Andererseits werden solche Vergehen in Spanien mit empfindlichen Geldstrafen oder sogar Haftstrafen geahndet.

Mit ihrem neuen Album feiert Katy aktuell ihr Comeback – ganze vier Jahre hatte sie sich zuvor aus der Musikbranche zurückgezogen. Doch es läuft einfach nicht wie geplant. Vor dem Dünendrama entpuppte sich schon ihre Single "Woman's World" als waschechter Flop. Der Song, der als bestärkende Hymne für Frauen gedacht war, sorgte für einen Shitstorm im Netz. Mit den gehässigen Kommentaren über ihren Song scheint die Frau von Orlando Bloom (47) nicht besonders gut umgehen zu können. "Katy flippt momentan aus", verriet vor Kurzem ein Insider gegenüber Daily Mail.

