Justin Baldoni holt im "It Ends With Us"-Zoff Krisenmanager

Betreibt Justin Baldoni (40) Schadensbegrenzung? Schon vor der Premiere seines neuen Films "It Ends With Us" kursierten Gerüchte, der Regisseur und Schauspieler liege mit seinem Cast sowie mit der Autorin der Buchvorlage im Clinch. Aus den Spekulationen wurde bisher nichts Offizielles, aber Justin scheint sich nun Unterstützung gesucht zu haben. Berichten von The Hollywood Reporter zufolge setzte er sich mit einer Krisen-PR-Firma zusammen. Diese soll ihm Melissa Nathan an die Seite gestellt haben – die PR-Managerin unterstützte bereits Johnny Depp (61) während seines Verleumdungsprozesses gegen Amber Heard (38). Zu ihren Klienten gehören außerdem Drake (37) und Logan Paul (29).

Aufmerksamen Fans fiel schon vor der Premiere auf, dass weder die "It Ends With Us"-Darstellerinnen Blake Lively (36) und Jenny Slate (42) noch Autorin Colleen Hoover Justin bei Instagram folgen. Zudem erschien der US-Amerikaner nur zur Premiere und nicht zu den Promo-Events – auf dem Red Carpet stand er allerdings allein vor der Kamera. "Wirklich niemand hat mit ihm auf dem roten Teppich [der Premiere] interagiert. [...] Etwas ist passiert", vermutete ein User. Und dabei hatte Justin noch vor wenigen Wochen auschließlich Positives über Hauptdarstellerin Blake zu sagen. "Sie ist eine kreative Kraft, besonders als ausführende Produzentin des Films, und sie ist so brillant", schwärmte er im Interview mit People.

Bisher ist nicht bekannt, was genau zwischen Justin und dem Cast vorgefallen ist. Allerdings behauptete ein Insider, dass es vermehrt zu Auseinandersetzungen und Unstimmigkeiten gekommen sei, die sich zu richtigen Konflikten hochgeschaukelt hätten. Laut The Hollywood Reporter sei es zum Ende der Dreharbeiten zwischen Justin und Blake zu einem handfesten Streit gekommen. Außerdem soll der Gossip Girl-Star am Set immer wieder Unbehagen empfunden haben. Nun hätten sich die Darsteller und auch die Schriftstellerin laut einem Insider von dem 40-Jährigen distanziert. "Es steckt viel mehr hinter dieser Geschichte. Die Hauptdarsteller und [Buchautorin] Colleen Hoover wollen nichts mehr mit [Justin] zu tun haben", meinte die Quelle im Gespräch mit People zu wissen.

T. JACKSON / BACKGRID Justin Baldoni und Blake Lively im Januar 2023 in New Jersey

Getty Images Justin Baldoni bei einem Screening von "The Boys In The Boat" in New York City 2023

