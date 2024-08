"It Ends With Us"-Cast distanziert sich von Justin Baldoni

Der neue Film It Ends With Us sorgt derzeit für Aufsehen. Mit Blake Lively (36) in der Hauptrolle und Justin Baldoni (40) nicht nur hinter der Kamera, sondern auch als männlicher Hauptdarsteller, hat die Buchverfilmung bereits am Eröffnungswochenende beeindruckende 50 Millionen US-Dollar eingespielt. Trotz des finanziellen Erfolgs und der positiven Resonanz unter den Fans gibt es heftige Gerüchte über eine angespannte Atmosphäre unter den Schauspielern – vor allem wegen Justin. "Es ist nicht alles so, wie es scheint. Es steckt viel mehr hinter dieser Geschichte. Die Hauptdarsteller und [Buchautorin] Colleen Hoover wollen nichts mehr mit [Justin] zu tun haben", berichtet ein Insider gegenüber People. Es sei bereits im Vorfeld der Veröffentlichung zu Spannungen gekommen, die sich schließlich in offenen Konflikten entladen haben sollen. Deshalb sollen sich die anderen Stars und die Autorin von dem Regisseur distanziert haben.

Auch wenn es wohl einige Dispute zwischen den Stars gibt – im Interview mit dem Magazin lässt sich der 40-Jährige nichts anmerken und schwärmt total von seiner Kollegin Blake. "Sie ist eine kreative Kraft, besonders als ausführende Produzentin des Films, und sie ist so brillant", betont Justin. Er sei bereits bei der ersten Filmprobe mit ihr total begeistert gewesen: "Als ich Blake zum ersten Mal Lily spielen sah, gab es einen Moment, in dem ich völlig vergaß, was wir gerade taten... Ich war so fasziniert von dem, was sie machte und wer Lily sein würde." Die 36-Jährige sprach jedoch in keinem einzigen Interview über Justin.

Die Gerüchte nahmen ihren Lauf, als Justin bei der Pressetour des Films nicht wirklich präsent war. Während Blake und die anderen Darsteller sich auf verschiedenen Events blicken ließen und zahlreiche Interviews gaben, war von dem Jane the Virgin-Star keine Spur zu sehen. Vor allem die Tatsache, dass er bei der offiziellen Premiere weder mit den Co-Stars posierte noch eine Rede hielt, sorgte für Aufsehen. Eine mögliche Erklärung könnte seine Infektion gewesen sein, aufgrund derer er vor einigen Wochen noch im Krankenhaus lag. Besonders auffällig ist allerdings auch, dass die Hauptdarsteller Justin nun nicht mehr auf Instagram folgen. Bisher ließ keiner der Beteiligten eine Stellungnahme zu dem Drama verlauten, und so bleibt die wahre Geschichte hinter den Kulissen weiterhin ein Rätsel.

T. JACKSON / BACKGRID Blake Lively und Justin Baldoni am Filmset von "It Ends With Us" im Mai 2023

Elder Ordonez / SplashNews.com Shutterstock Justin Baldoni und Blake Lively am Filmset von "It Ends With Us" im Mai 2023

