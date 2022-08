Konzert-Abbruch: Smudo ist nach schwerem Sturz verletzt!

Große Sorgen um Smudo (54)! Seine Hip-Hop-Gruppe Die Fantastischen Vier touren momentan durch Deutschland und bringen ihre Fans mit ihrer Gute-Laune-Musik ordentlich in Stimmung. Das macht die sympathische Truppe im Übrigen schon seit 1991 mit Hits wie "Die Da!?!" oder "Tag am Meer". Gestern wollte die Band bei ihrem geplanten Auftritt in Bonn alles geben. Doch es ereignete sich ein schlimmer Vorfall, bei dem Smudo schwer verletzt wurde!

Wie Bild berichtet, endete das fast zweistündige Konzert mit einer bösen Überraschung. Während der Zugabe stürzte der Rapper bei einem Sprung schwer und blieb regungslos am Boden liegen. Schnell wurde klar, dass es sich dabei um keinen Scherz handelte – das Konzert vor den knapp 14000 Zuschauern musste sofort abgebrochen werden. "Wir müssen aufhören, Leute", stellte Sänger Michi klar.

Rettungskräfte transportierten den verletzten Smudo auf einer Trage ab und brachten ihn umgehend in ein örtliches Krankenhaus. Doch die Fantas konnten heute glücklicherweise Entwarnung geben. "Smudo hat sich gestern in Bonn bei der Zugabe auf der Bühne eine Sehne im Knie gerissen", erklärten sie via Facebook.

Getty Images Die Fantastischen Vier im November 2016

Titgemeyer, Michael / ActionPress Michi Beck, Juni 2022 in Meppen

Getty Images Smudo bei der Berlin Opening Night Of Gala & Ufa Fiction 201

