Sepsis? Thomas D. gibt Gesundheitsupdate nach Klinikbesuch

Wie geht es denn nun Thomas D. (55)? Am Dienstag musste der Musiker wegen eines Insektenstichs in die Notaufnahme. Seine Leidensgeschichte hielt er im Netz fest. Das Mitglied der Fantastischen Vier ließ seine Fans dann aber mit der Ungewissheit zurück, ob es sich bei seinem gesundheitlichen Zustand um eine Sepsis handle oder nicht. Jetzt meldet er sich auf Instagram, um seiner Community ein Update zu geben – und zwar nicht aus einem Krankenbett: "Es ist alles okay. Wie ihr seht, kann ich mit meinem Arm schon wieder das Handy halten. Die schlimmste Nacht haben wir hinter uns. Das Fieber ist zurückgegangen." Ob Thomas D. nun mit einer Sepsis konfrontiert war oder nicht, behält er allerdings für sich.

Seine geplanten Konzerte für die nächsten Tage muss Thomas D. trotzdem absagen – auf der Höhe ist er nämlich immer noch nicht! "Ich kann allerdings morgen nicht in Jena auftreten. Ich wäre so gerne gekommen. Ich schätze, in drei bis vier Tagen bin ich wieder am Start", teilt der Rapper mit bedrückter Miene mit. Zum Abschluss seiner kleinen Videobotschaft bedankt er sich bei seinen Fans und Bekannten, die ihn versucht haben zu erreichen und sich nach seinem Wohlbefinden erkundigt haben.

Zu Beginn von Thomas D.s Krankenhausaufenthalt scherzte der 55-Jährige noch herum und nahm den Stich offenbar auf die leichte Schulter. "Das Insekt soll sich bitte melden, sonst bin ich echt sauer", amüsierte er sich auf Social Media. Grund für die dicke Beule an seinem Ellenbogen war wohl der Stich einer Kriebelmücke. Das Insekt traf mit seinem Stachel unglücklicherweise direkt in den Schleimbeutel des Rappers, weshalb sein Arm anschließend ruhiggestellt werden musste.

Getty Images Thomas D. im September 2015

Instagram / tdissoo Thomas D., Rapper

