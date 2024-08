Kosten zu hoch: Anwalt will Heinz Hoenig krankenversichern

Heinz Hoenig (72) befindet sich immer noch im Krankenhaus. Anfang Mai verbreiteten sich die beunruhigenden Nachrichten, dass der Schauspieler auf einer Intensivstation liege und auf zwei lebenswichtige Operationen warte. Operiert werden könne allerdings erst, wenn sich Heinz' körperlicher Zustand stabilisiert habe. Und damit nicht genug: Der "Das Boot"-Darsteller ist aktuell nicht krankenversichert. Die bisherigen Behandlungskosten belaufen sich auf 400.000 Euro und steigen von Tag zu Tag. Annika Kärsten-Hoenig (39) setzt nun alles auf eine Karte und hofft, dass der Anwalt der Familie Abhilfe schaffen kann. "Wir gehen davon aus, dass Heinz bis zu seiner (vorläufigen) Entlassung krankenversichert ist. In seinem 'Fall' ist das mehr als komplex, worüber unser Anwalt (dem wir vollstes Vertrauen schenken!) und wir, nach Abschluss, die Öffentlichkeit gerne aufklären werden", gibt die dreifache Mutter in ihrer Instagram-Story zu verstehen.

Da sich Heinz aus Kostengründen in den vergangenen Jahren nicht versichern konnte, hat sich bis Ende Juli eine hohe Summe an Behandlungskosten angehäuft. Bereits im Mai eröffneten Angehörige des einstigen Dschungelcamp-Teilnehmers ein Spendenkonto, um in den Rechnungen nicht vollends zu versinken. Die bisher eingenommen Spenden decken allerdings nicht die Kosten von bereits jetzt schon fast einer halben Million Euro. Zum jetzigen Zeitpunkt hat der Go-Fund-Me-Link rund 179.000 Euro in die Kasse gespült.

Annika ist wohl Heinz' größte Stütze im Kampf ums Überleben. Anfang August meldete sich der vierfache Vater erstmals selbst zu Wort und ließ seine Fans über RTL wissen: "Ich bin zwar noch im Krankenhaus, es wird alles repariert [...]. Es wird alles gut." Sein Dank gilt nicht nur seinen Kollegen sowie den Spendern, sondern vor allem auch seiner Frau und den beiden Kindern. "Ich habe eine gute Frau, die sorgt sich. Ich habe immer noch meine zwei kleinen Kinder, zu denen will ich auch wieder. Es wird alles gut, will ich damit nur sagen", erklärte Heinz in seiner emotionalen Videobotschaft.

Anzeige Anzeige

Instagram / anni.ka_hoenig Annika Kärsten-Hoenig und Heinz Hoenig, August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und seine Frau Annika Kärsten-Hoenig

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de