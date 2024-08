Kurz vor Trennung: Molly-Mae Hague teilte noch Turtelvideo

Molly-Mae Hague (25) sorgte gestern für Aufsehen, als sie überraschend die Trennung von ihrem Verlobten Tommy Fury öffentlich machte. Noch am 23. Juli hatte die Influencerin ein Throwback-Video auf Instagram geteilt, das den romantischen Moment ihrer Verlobung zeigt. Die beiden wirkten dabei überglücklich. "Vor einem Jahr wurde ich in eine gefälschte Geschäftsreise gelockt, auf der die Liebe meines Lebens mich fragen würde, ob ich ihn heiraten will", schrieb Molly schwärmend dazu.

Die Nachricht von der Trennung kam daher völlig unerwartet und ließ viele Fans schockiert zurück. Noch vor wenigen Wochen schien das Paar unzertrennlich. Was genau zwischen den beiden passiert ist, bleibt bisher ein Rätsel. Molly-Mae hat sich zu den konkreten Gründen der Trennung bislang nicht geäußert, was Raum für vielerlei Spekulationen lässt. Viele Anhänger der ehemaligen Love Island-Kandidatin zeigten sich bestürzt und bekundeten in den sozialen Medien ihr Mitgefühl für diese schwierige Zeit.

Molly-Mae, die durch ihre Teilnahme an der britischen Realityshow "Love Island" bekannt wurde, hatte ihre Beziehung zu ihrem nun Ex-Verlobten stets sehr öffentlich gelebt. Auf Social Media hatte die Beauty ihre Fans regelmäßig an ihrem Liebesglück teilhaben lassen – so auch an ihren Hochzeitsvorbereitungen, denn eigentlich wollten sich die beiden im kommenden Jahr vor den Traualtar treten und sich das Jawort geben.

Instagram / tommyfury Tommy Fury und Molly-Mae Hague im Januar 2022

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit Tochter Bambi, im Mai 2024

