Mit diesem Ritual starten Nicole Kidman und Keith in den Tag

Die beliebte Schauspielerin Nicole Kidman (57) ist seit mittlerweile 18 Jahren mit dem Musiker Keith Urban (56) verheiratet. Obwohl die beiden ein sehr stressiges Berufsleben haben, schaffen sie es, eine niedliche morgendliche Routine beizubehalten. In einem Interview mit Victoria Beckham (50) für Vogue Australia gab die "Moulin Rouge"-Bekanntheit einen Einblick in ihr Privatleben: "Jeden Tag stehen wir morgens auf und gehen spazieren - und wir halten Händchen. Wir lieben es, Händchen zu halten."

Sobald das Traumpaar etwas Zeit für sich findet, sorgen sie für gegenseitige Aufmerksamkeiten und süße Liebesbekundungen. Laut Nicole sei besonders in Anbetracht ihrer außergewöhnlichen Karrieren ein zuverlässiger Partner von großer Bedeutung: "Es ist so eine instabile Branche und er ist mein Trost." Sobald sie nach Beziehungstipps gefragt wird, gesteht die Filmproduzentin offen: "Wir haben keine! Jeder macht sein eigenes Ding und schafft es. Ich bin nicht irgendein Beziehungsguru. Ich versuche nur, meinen eigenen Weg zu finden."

Die beiden Verliebten haben zwei gemeinsame Töchter: Sunday Rose (16) und Faith Margaret (13). Seine Mädchen zieht das Paar unter anderem in den Städten Nashville, Los Angeles und New York auf. Hin und wieder begleitet der Nachwuchs die Hollywoodstars auch bei ihren glamourösen Jobs! So erschien Nicole vor Kurzem zu einem Event in Paris mit ihrer Tochter Sunday Rose. Wie Fotos der Veranstaltung zeigen, hält die 57-Jährige nicht nur gerne die Hand ihres Ehemannes, sondern auch ganz fest die ihres geliebten Kindes.

Instagram / keithurban Keith Urban und Nicole Kidman im Juni 2021

Lisa OConnor/AFF-USA.com Faith Margaret Urban, Sunday Rose Urban und Nicole Kidman im April 2024

