Möchte Jessica Haller ein Geschwisterkind für ihre Tochter?

Jessica Haller (34) und ihr Mann Johannes (36) wurden 2021 Eltern ihrer Tochter Hailey-Su (3). Seitdem ist die kleine Familie zu dritt – aber ist geplant, dass sie bald vielleicht schon zu viert sind? Das fragt sich auch ein neugieriger Follower, dem die ehemalige Bachelorette in ihrer Instagram-Story antwortet. "Ich denke darüber erst nach, wenn die OP an der Wirbelsäule gut verlaufen ist", schreibt sie. Derzeit kämpft sie nämlich mit einer Erkrankung, die ihr seit einigen Jahren heftige Rückenschmerzen bereitet.

Trotzdem sei ein Geschwisterchen für ihre Kleine etwas, worüber die 34-Jährige schon des Öfteren nachgedacht habe – ihr Gesundheitszustand mache ihr jedoch einen Strich durch die Rechnung. "Ich bin ehrlich zu euch, mit diesen Schmerzen würde ich eine Schwangerschaft nicht aushalten", erläutert Jessica und fügt hinzu: "Ich denke, es ist einfach vernünftig, mich um meine Gesundheit zu kümmern, bevor ich mich dazu entscheide, noch einmal Mama zu werden."

Und das tut die Influencerin: Wie sie vor wenigen Tagen in ihrer Story offenbarte, wird sie sich demnächst einer Operation unterziehen müssen. "Ich habe gestern den halben Tag durchgeweint. Mein OP-Termin steht. Ich werde am 20. August in einer sechsstündigen OP in Köln operiert", erläuterte Jessica. Außerdem erklärte sie, auch endlich den Grund für ihre Schmerzen zu kennen: "Meine Erkrankung an der Wirbelsäule ist deutlich zu erkennen."

Instagram / jessica_haller Jessica Haller und Johannes Haller mit Tochter Hailey im August 2024

Instagram / jessica_haller Jessica Haller im Mai 2023 auf Ibiza

