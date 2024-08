Erkrankung an der Wirbelsäule: Jessica Haller wird operiert

Jessica Haller (34) teilt besorgniserregende Neuigkeiten mit ihren Fans: Die Ex-Bachelorette muss sich einer Operation unterziehen. "Ich habe gestern den halben Tag durchgeweint. Mein OP-Termin steht. Ich werde am 20. August in einer sechsstündigen OP in Köln operiert", erklärt die Influencerin in ihrer Instagram-Story. Offenbar kämpft Jessica bereits seit einigen Jahren mit Rückenschmerzen. Nun wisse sie auch den Grund dafür: "Meine Erkrankung an der Wirbelsäule ist deutlich zu erkennen."

Trotz vieler Versuche habe bisher niemand der Frau von Johannes Haller (36) helfen können. "Ihr wisst nicht, bei wie vielen Therapeuten ich in den letzten drei Jahren schon war. Nun ist es so weit", schreibt sie weiter und gibt zu: "Ich sage es euch ehrlich: Ich habe solche Angst!" Dennoch zeigt sich Jessica auch zuversichtlich: "Ich werde es manifestieren, dass alles gut sein wird."

Schon Anfang des vergangenen Jahres hatte Jessica über schlimme Kopf- und Rückenschmerzen geklagt, an denen sie fast täglich leide. Wenige Monate später musste sie deshalb sogar ins Krankenhaus: Damals teilte sie einige Videos, in denen zu sehen ist, wie die Content Creatorin an einen Tropf angeschlossen im Bett liegt. Kurz darauf erklärte sie die Situation: "Dann kam sie einfach so plötzlich, diese eine Blockade und ich konnte weder laufen noch sitzen. Also blieb mir nichts anderes übrig, als den Notarzt zu rufen."

Getty Images Jessica Haller, Influencerin

Hauter, Katrin / ActionPress Jessica Haller, Influencerin

