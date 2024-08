Nach Verhaftung: Katie Price genießt Kinoabend mit Kids

Inmitten ihres Justiz-Dramas genießt Katie Price (46) einen Kinoabend mit ihren Liebsten. In ihrer Instagram-Story veröffentlicht das OnlyFans-Model einen Schnappschuss aus einem Filmtheater. "Schöner Abend mit der Familie", kommentiert sie den Post und markiert ihre beiden Kids Princess Andre (17) und Junior Savva Andre (19) sowie dessen Freundin Jasmine Orr. Auch ihr neuer Partner JJ Slater ist mit von der Partie. Die Gruppe schaute sich den neuen Film It Ends With Us von Blake Lively (36) an, dem Katie das Ranking "Zehn von Zehn" verpasste.

Das ehemalige Boxenluder wurde vergangene Woche am Flughafen in London festgenommen. Zuvor war sie im Rahmen ihres Insolvenzverfahrens wiederholt nicht vor Gericht erschienen und hatte sich stattdessen diversen Schönheitsbehandlungen in der Türkei unterzogen. Doch wie stehen eigentlich ihre Kinder aus der Ehe mit Peter Andre (51) zum Verhalten ihrer Mutter? "Junior und Princess sind jetzt alt genug, um Recht und Unrecht unterscheiden zu können. Sie sind gut angepasst und in einem Haushalt aufgewachsen, in dem es Grenzen gab", erklärt ein Insider im Gespräch mit Daily Mail und ergänzt: "Wenn sie sehen, dass ihre Mutter sich so verhält, ist das schwer für sie, es ist traurig. Junior ist im Studio und bereitet sich darauf vor, Musik zu veröffentlichen, und Princess bekommt von überall Jobangebote, aber beide haben Angst, dass sie ausschließlich Fragen über Katie gestellt bekommen. Sie ist völlig außer Kontrolle."

Auch die Familie von JJ scheint dem Verhalten von Katie kritisch gegenüberzustehen. Das behauptet zumindest eine Quelle gegenüber The Sun. "Alle sind besorgt und raten ihm, Schluss zu machen. Katie bringt einfach zu viel Chaos mit sich, und das tut ihm weder persönlich noch beruflich gut", plauderte der Informant aus. Der ehemalige "Married at First Sight"-Teilnehmer und die Skandalnudel machten ihre Beziehung Anfang dieses Jahres publik.

Junior und Princess Andre, August 2023

JJ Slater und Katie Price

