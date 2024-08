JJ Slaters Familie fordert seine Trennung von Katie Price

Freunde und Familie von John Joe Slater drängen ihn, sich von seiner Partnerin Katie Price (46) zu trennen, nachdem sie wegen eines Haftbefehls und eines turbulenten Gerichtsverfahrens erneut in Schwierigkeiten geraten ist. Der Realitystar, der durch die Datingshow "Married at First Sight" bekannt wurde, begann Anfang 2024 eine Beziehung mit dem Erotikmodel, die sie im Februar offiziell machten. Angeblich ist JJs engstes Umfeld jedoch alles andere als begeistert von der Beziehung der beiden, wie ein Insider nun gegenüber The Sun ausplaudert: "Alle sind besorgt und raten ihm, Schluss zu machen. Katie bringt einfach zu viel Chaos mit sich, und das tut ihm weder persönlich noch beruflich gut."

Der Quelle zufolge seien Katie und ihr Liebster einfach zu unterschiedlich und tun einander deshalb auch nicht gut. "Es ist, als ob Katie im Chaos aufblüht, aber JJ ist nicht so. Es ist nicht nur persönlich, sondern auch beruflich", betont sie und erklärt weiter: "Er hat hart gearbeitet, um seine Bekleidungsmarke auf die Beine zu stellen, und mit ihr in Verbindung gebracht zu werden, wird dem nicht guttun." Trotz der angeblichen Bedenken aus dem Umfeld der TV-Bekanntheit betont sein Vertreter, dass alle in JJs Umfeld seine Beziehung zu Katie unterstützen.

Katie sorgt regelmäßig für Schlagzeilen, zuletzt wegen einer Gerichtsverhandlung, die sie versäumte, da sie sich einer kosmetischen Operation in der Türkei unterzog. Währenddessen wurde ein Haftbefehl gegen sie erlassen, der nach ihrer Rückkehr nach Großbritannien am 8. August vollstreckt wurde. Kurz darauf musste Katie vor Gericht erscheinen, wo der Haftbefehl gegen die OnlyFans Creatorin aufgehoben wurde. Der nächste Termin ist laut The Sun für den 27. August angesetzt.

ActionPress Katie Price und JJ Slater im März 2024

Instagram / katieprice Katie Price, Model

