Patricia Blanco macht Yvonne Woelke aggressive Kampfansage

Patricia Blanco (53) ist wütend! Die TV-Bekanntheit holt im Netz jetzt zu einem Rundumschlag aus – und zwar gegen Yvonne Woelke (44). "Meine Aggressionen werden durch diese Frau wirklich sehr stark hochgekurbelt", wettert die Tochter von Roberto Blanco (87) in ihrer Instagram-Story und führt weiter aus: "Diese Frau klaut irgendwelche Männer, diese Frau mischt sich in alles ein, die macht Intrigen und denkt, sie kommt damit weiter." Aber wo kommt Patricias Wut auf einmal her? Yvonne habe es wohl gewagt, ihren Namen in den Mund zu nehmen. Deshalb möchte die Reality Queens-Teilnehmerin ihre Wut an Yvonne jetzt im Boxring herauslassen.

Patricia kündigt Yvonne in ihrer Hasstirade bereits an, ihr gerne eine "reinhauen" zu wollen. Das lässt die Liebhaberin von Peter Klein (57) allerdings nicht einfach auf sich sitzen und holt direkt zum Gegenschlag aus. "Ich lache mich kaputt. Bitte nutze deine Zeit, um einen reichen Mann zu finden, der dich aushält! Alleine schaffst du es ja nicht! Hört sie sich selbst mal reden? Ekelhafter Mensch", äußert die 42-Jährige in ihrer Story ihre Wut. Ob die beiden ihre Unstimmigkeiten also im Ring bei Fame Fighting klären werden?

Falls sich Yvonne gegen einen Boxkampf entscheidet, hätte Patricia noch eine zweite Frau im Sinn, der sie gerne mal die Meinung geigen würde. "Ich hätte richtig Bock, dir eine auf die Fresse zu hauen", verkündet die 53-Jährige im Netz. Hier soll sich ihre einstige "Reality Queens"-Mitstreiterin Danni Büchner (46) angesprochen fühlen, mit der sie bereits während der Dreharbeiten heftig aneinandergeraten ist.

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco, TV-Bekanntheit

RTL Deutschland Patricia Blanco und Danni Büchner

