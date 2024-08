Shah Rukh Khan neckt Fans bei einem Event in der Schweiz

Was für ein Wochenende in Locarno! In dem Urlaubsort in der Schweiz findet derzeit das 77. Locarno Film Festival statt, auf dem ein ganz besonderer Gast einen Ehrenpreis entgegennahm: Shah Rukh Khan (58), der von Fans liebevoll König von Bollywood genannt wird, beehrte das Event mit seiner Anwesenheit. Wie Watson berichtet, sorgte das Erscheinen des indischen Megastars auf der Bühne für ein wahres Beben im begeisterten Publikum. Auf den überwältigenden Empfang seiner Anhänger reagierte der Inder humorvoll: "Danke dafür, dass ihr mich so sehr liebt, danke dafür, dass ihr mich so attraktiv findet. Alle, die mich nicht kennen – bitte verlasst den Saal, googelt mich und kommt zurück."

Auf dem Instagram-Kanal des Locarno Film Festivals wurden die Fans des Darstellers schon kurz nach seiner Ankunft mit aktuellen Fotos von ihm versorgt. Er posierte für ein Fotoshooting in einem eleganten Anzug und mit längeren Haaren. Über seinen Look plauderte er unverblümt auf der Bühne und sorgte direkt für die nächsten Lacher: "Während Covid musste ich meine Haare wachsen lassen, es gab niemanden, der sie schnitt. Ich trainierte viel, und eines Tages erblickte ich mich in meiner ganzen Pracht im Spiegel und ich sagte mir: Ich bin Tarzan! Ich muss einen Action-Film drehen!"

Der Bollywoodstar kann auf eine außergewöhnliche Karriere zurückblicken. Er flimmert seit den 90er-Jahren in den verschiedensten Rollen über die Leinwand. Die Zuschauer lieben den Schauspieler hauptsächlich in der Rolle des romantischen Liebhabers an der Seite von gefeierten Berühmtheiten wie Kajol Devgan oder Rani Mukerji. Doch zu Beginn seiner beruflichen Laufbahn verkörperte er gänzlich entgegengesetzte Charaktere! Als haarsträubender Bösewicht war er kurz nach seinem Debüt im Jahr 1993 in den Thrillern "Baazigar" und "Darr" zu sehen.

Getty Images Bollywoodstar Shah Rukh Khan, Februar 2024

Getty Images Rani Mukerji, Shah Rukh Khan und Kajol Devgan

