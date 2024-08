So lange sind Mike Heiter und Leyla Lahouar schon ein Paar

Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28) sind wahrscheinlich das Reality-Traumpaar schlechthin. Anfang dieses Jahres lernten sich die TV-Bekanntheiten im Dschungelcamp kennen – einige Monate später hat es dann so richtig zwischen ihnen gefunkt. Seither sind Mike und Leyla unzertrennlich und versorgen ihre Fans mit so einigem Couple-Content. Doch wie lange sind die beiden eigentlich schon zusammen? Das kann Leyla ihrer Community auf Instagram ganz genau sagen. Bei einer Fragerunde am Dienstagabend berichtete die Beauty voller Stolz: "In ein paar Minuten fünf Monate." Der 14. März ist also ein ganz besonderer Tag für die beiden.

Während des "Dschungelcamps" war noch nicht absehbar, dass die Liebe der Realitystars so rasant Fahrt aufnehmen würde. Doch wie Mike erst vor Kurzem in seiner Story im Netz verriet, war er entgegen der Vermutung vieler Fans schon während der Show hin und weg von der 28-Jährigen gewesen. Eine Situation blieb ihm ganz besonders in Erinnerung: "Sie hat im Dschungel Aktionen gebracht, die ihr auch nie gesehen habt. Ihr wisst ja, wir hatten dort wenig Zigaretten [...] Sie saß neben mir am Lagerfeuer und hat mir einfach ihre Packung Zigaretten rübergeschoben." Und das tat die Brünette wohlgemerkt, obwohl es einen Regelverstoß in der Sendung darstellte.

Mittlerweile ist aus den beiden Reality-TV-Stars ein eingeschweißtes Team geworden, welches sich auch eine gemeinsame Zukunft miteinander vorstellen kann. So plauderte Lelya im Juli gegenüber Bild aus, dass sie nach nur wenigen Monaten Beziehung bereit sei, mit dem 32-Jährigen die nächsten Schritte zu wagen: "Wir würden gerne eine Familie haben. Das ist es doch, worauf es bei einer Beziehung hinausläuft."

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar und Mike Heiter, TV-Bekanntheiten

Instagram / mikeheiter Leyla Lahouar und Mike Heiter im Juni 2024

