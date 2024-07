Hat sich Mike Heiter schon im Dschungel in Leyla verliebt?

Seit März gehen Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28) als Paar durchs Leben. Kennengelernt haben sich die Realitystars während ihrer gemeinsamen Dschungelcamp-Teilnahme im Januar. Doch ist bei Mike dort schon der Funke übergesprungen? Auf Instagram gesteht der Nordrhein-Westfale nun, wie Leyla bereits in der australischen Wildnis sein Herz zum Schmelzen brachte: "Sie hat im Dschungel Aktionen gebracht, die ihr auch nie gesehen habt. Ihr wisst ja, wir hatten dort wenig Zigaretten und Nikotin war da auf jeden Fall wichtig." Nach einem konfliktreichen Tag habe Leyla ihm ein großzügiges Geschenk gemacht. "Sie saß neben mir am Lagerfeuer und hat mir einfach ihre Packung Zigaretten rübergeschoben", erinnert sich der einstige Are You The One?-Kandidat glücklich.

Die Reality-TV-Stars sind offenbar immer noch genauso verliebt wie am ersten Tag. Das macht der 32-Jährige jetzt im Netz mehr als deutlich. In einer Fragerunde wird Mike gebeten, seine Liebste in drei Worten zu beschreiben – doch nur drei Worte reichen ihm nicht. "Sie ist die wundervollste Frau, der ich je begegnet bin. Ihr habt keine Ahnung, wie sehr ich sie liebe. Sie ist aufmerksam, hilfsbereit, hat das größte Herz, ist so unbedacht und frei, lustig, respektvoll, die liebenswerteste Person einfach", kommt der Influencer gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. Zu einem Foto seiner Angebeteten fügt er abschließend hinzu: "Ich bin dankbar, dass sie meine Freundin ist."

In ihrer Beziehung wollen die Turteltauben nun bald schon die nächsten Schritte gehen. So schnell wie möglich wollen die Frankfurterin und der Fernsehstar zusammenziehen und das am besten an einem "warmen Örtchen", wie Leyla kürzlich gegenüber im Interview mit Express.de verriet. Doch damit nicht genug. Für ihre gemeinsame Zukunft haben sie bereits Großes geplant. "Wir würden gerne eine Familie haben. Das ist es doch, worauf es bei einer Beziehung hinausläuft", plauderte die Influencerin vor wenigen Tagen im Bild-Interview aus.

Instagram / mikeheiter Leyla Lahouar und Mike Heiter im Juni 2024

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Leyla Lahouar, Realitystars

