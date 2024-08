Stella Stegmann macht Schwangerschaftsabbruch öffentlich

Auf Instagram teilt Stella Stegmann (27) immer wieder private Einblicke in ihr Leben. Nun spricht die ehemalige Too Hot To Handle: Germany-Teilnehmerin über ein Thema, das sie viel Überwindung kostet: Sie hat bereits einen Schwangerschaftsabbruch hinter sich. "Vor mehr als fünf Jahren habe ich einen Schwangerschaftstest gemacht und der war positiv. Ich hab geweint, ich hab gelacht – ich wusste nicht, wohin mit meinen Emotionen", beginnt die Beauty das emotionale Video. Daraufhin habe Stella ihre Mutter angerufen, die viel Verständnis für diese schwierige Situation gezeigt habe: "Von ihr kam auch der Anstoß: Wenn ich mich in diesem Moment nicht bereit fühle, dann ist es auch besser für das Kind, wenn ich es nicht bekomme."

In dem Clip lässt die 27-Jährige zudem ganz unverblümt die Prozedur des Schwangerschaftsabbruchs Revue passieren. "An dem Tag der Abtreibung bin ich mit Begleitung in die Klinik gefahren [...], wurde in Vollnarkose versetzt und eine halbe Stunde später bin ich aufgewacht und es war passiert", erinnert sich Stella und reflektiert: "Wenn ich so darüber nachdenke, ist es auf jeden Fall nicht leicht für die Psyche." Für sie sei es aber die richtige Entscheidung gewesen.

Stella geht in diesem Jahr als erste queere Bachelorette auf die Suche nach ihrem passenden Deckel. Ab dem 26. August buhlen insgesamt fünf Frauen und 15 Männer um ihr Herz. Im Interview mit Promiflash verriet die Rosenkavalierin bereits, worauf sich die Zuschauer freuen dürfen: "Ich habe mir eigentlich gar keine Grenzen gesetzt. Ich bin ein sehr offener Mensch. Genau das, was ich im realen Leben mache, mache ich auch in so einer Show!"

RTL / Pascal Bünning Stella Stegmann, die Bachelorette 2024

Instagram / stella_tiana Stella Stegmann im Juni 2024

