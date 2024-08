Tiefer Einblick: Chrissy Teigen zeigt ihre OP-Narben

Chrissy Teigen (38) gibt ihren Fans einen sehr privaten Einblick. Für ein "seltenes Date" mit ihrem Mann John Legend (45) hat sich die TV-Persönlichkeit besonders schick gemacht. In ihrer Instagram-Story präsentiert sie ihren Followern ihr tief ausgeschnittenes schwarzes Kleid, das sie für das Rendezvous ausgewählt hat. "Date-Nacht – kommt zwar sehr selten vor, aber es passiert. Brüste raus, Narben raus", kommentiert sie den Clip und führt fort: "Ich trage eine Körperkette, die gewissermaßen die Narben versteckt." Dabei zeigt sie auf ihren goldenen Schmuck, den sie passend zu ihrem Look kombiniert.

Den Grund für ihre Narben verriet das Model im vergangenen Januar in der Show "Watch What Happens Live". "Ich habe mir dreimal die Brüste machen lassen", erklärte sie. Ihre erste Operation habe sie mit 20 Jahren gehabt. "Ich dachte, wenn ich schon auf dem Rücken liegend posiere, dann sollen sie auch straff sein! Aber dann bekommt man Kinder, die Brüste füllen sich mit Milch und erschlaffen danach, und jetzt bin ich aufgeschmissen", ärgerte sich die 38-Jährige.

Gemeinsam mit ihrem Mann John hat sie die vier Kinder Luna Simone (8), Miles Theodore (6), Esti Maxine (1) und Wren Alexander (1). Erst vor wenigen Tagen hat Chrissy im Netz bekannt gegeben, dass ihr ältester Sohn an Diabetes erkrankt ist. Die Promi-Familie hatte von Miles' Diagnose erst kürzlich erfahren. "Gestern Abend hat er seine erste Insulinspritze bekommen [...]. Für uns ist das eine völlig neue Welt und wir lernen gerade sehr viel dazu", offenbarte die Vierfachmama.

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen im August 2024

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern in Paris

