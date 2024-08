Heidi Klum und Tom Kaulitz wurden zu einem Dreier eingeladen

Mit dieser Frage hätten Heidi Klum (51) und Tom Kaulitz (34) wohl nicht gerechnet! Das Model und der Musiker verbrachten noch bis vor wenigen Tagen eine schöne Zeit in Saint Barth und genossen die warmen Sonnenstrahlen der Karibikinsel. Gewohnt freizügig feierte das Ehepaar seinen fünften Hochzeitstag am weißen Sandstrand. Dass sich Heidi oben ohne zeigte, deutete ein anderer Strandgast offenbar als Einladung. "Heidi und ich beobachteten einen Typen, der so komische Übungen machte. Es war ein Mix aus Taekwondo oder Jiu-Jitsu. So eine Art Kampfsport-Tanz", erzählt Tom im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood", bevor er verrät: "Der wollte uns für einen Dreier einladen."

Der tanzende Mann am Strand wollte zudem wissen, ob Heidi und Tom ein "Swinger-Pärchen" seien. Seine Einladung kommt allerdings nicht von irgendwoher! Er verriet den beiden, dass sie sich an einem Strandabschnitt befinden, der bei Menschen mit gewissen Vorlieben regelmäßig aufgesucht wird. Während der Gitarrist die skurrile Geschichte erzählt, wird sein Zwillingsbruder Bill Kaulitz (34) sogar fast neidisch. "Das finde ich ja spannend. Vielleicht muss ich mal mit an den Strand", scherzt der Tokio Hotel-Sänger.

Heidi und Tom gaben sich 2019 im Golf von Neapel das Jawort. Anlässlich ihres fünften Hochzeitstags teilte die Modelmama auf Instagram eine Reihe von Bildern, die das Ehepaar eng umschlungen am Strand zeigt – Heidi oben ohne. Die 51-Jährige widmete ihrem Mann noch ein paar liebevolle Worte: "Ich könnte mir keinen besseren wünschen. Ich liebe dich, Tom."

Anzeige Anzeige

Cobra Team / BACKGRID / ActionPress Tom Kaulitz und Heidi Klum, Juli 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im August 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Tom so offen über die Geschichte spricht? Total gut und lustig! Nicht so gut, das gehört nicht ins Netz. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de