Leyla Lahouar dachte, sie und Mike würden ein Kind erwarten

Ist da etwa ein Dschungelcamp-Baby unterwegs? Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32) bandelten in der beliebten Realityshow miteinander an – wurden aber erst im Nachhinein ein Paar. Seitdem bezaubern die beiden TV-Stars ihre Fans regelmäßig mit Einblicken in ihren Alltag. Nun sorgen die zwei mit einer Story auf Instagram, in der Leyla mit einem breiten Grinsen einen Schwangerschaftstest in der Hand hält, für Aufsehen. Die einstige Ex on the Beach-Teilnehmerin erklärt: "Mir ging es die Tage nicht so gut, ich habe mich auch mehrmals übergeben. Heute geht es mir auch nicht gut. [...] Da könnte es ja sein, obwohl man eigentlich aufpasst." Aus diesem Grund habe sie einen Schwangerschaftstest gemacht.

Leyla hält daraufhin das Ergebnis in die Kamera, während Mike kommentiert: "Damit hat sie mich gerade überrascht und ich gucke drauf: nicht schwanger." Obwohl das Ergebnis negativ ausfiel, habe das Paar seine Follower trotzdem daran teilhaben lassen wollen. Leyla und Mike betonen, dass sie sich aber auch darüber gefreut hätten, wenn die 28-Jährige doch schwanger gewesen wäre.

Leyla und Mike sind dafür bekannt, ihre Follower in ihren Alltag mitzunehmen und keine Details auszusparen. In der Vergangenheit haben sie bereits über verschiedene persönliche Themen gesprochen und sich offen und ehrlich gezeigt. Erst vergangenen Monat erklärten die Realitystars, sich durchaus Nachwuchs zu wünschen. "Wir würden gerne eine Familie haben. Das ist es doch, worauf es bei einer Beziehung hinausläuft", äußerte sich Leyla gegenüber Bild.

Anzeige Anzeige

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar und Mike Heiter, TV-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige

Instagram / laylalahouar Leyla Lahouar und Mike Heiter, Realitystars

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass die beiden tatsächlich bald ein Kind erwarten? Ja, das kann ich mir total gut vorstellen! Hm, ich denke, das dauert noch etwas... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de