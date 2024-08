Nach Jadens Knutschfotos: Sab Zada meldet sich nun zu Wort

Jaden Smith (26) wurde vor wenigen Tagen von Paparazzi knutschend auf einer Jacht erwischt. Allerdings handelte es sich bei seiner Kusspartnerin nicht um seine Freundin Sab Zada (25), sondern Medienberichten zufolge um das Model Khleopatre. Jetzt meldet sich die eigentliche Freundin des Musikers erstmals selbst zu den pikanten Schnappschüssen. "Dies ist eine schreckliche und enttäuschende Situation, aber bitte versucht, etwas freundlicher zu sein. Es handelt sich hierbei immerhin um echte Menschen mit echten Gefühlen", schreibt sie auf ihrem X-Account.

Das Model scheint eher enttäuscht und verletzt als wütend über die ganze Situation. Sab fährt fort: "All diese gemeinen Dinge über auch nur einen dieser Menschen zu äußern, ist ehrlich gesagt einfach nur verletzend und nicht so hilfreich, wie ihr vielleicht denkt. Vielleicht ist es für einen Moment lustig, aber nach einer Weile erinnert es nur noch an den Herzschmerz für alle." Dabei appelliert die Influencerin wahrscheinlich an ihre Fans, die sie im Netz mit Fragen zu ihrem Beziehungsstatus bombardiert hatten.

Wann genau Sab und Jaden zusammengekommen sind, ist unklar. Sie wurden allerdings bereits im Jahr 2020 zuerst miteinander gesehen. Erst Anfang dieses Jahres machten sie ihre Beziehung offiziell. Nach einem ersten gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich im vergangenen Mai teilte Sab zum Geburtstag des Sohnes von Will Smith (55) eine süße Liebeserklärung auf Instagram – vor nur wenigen Wochen.

APEX / MEGA Sab Zada und Jaden Smith

Instagram / khleopatre Khleopatre, Model

