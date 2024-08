Trennung von Sab? Jaden Smith beim Fremdknutschen erwischt

Was ist denn da los? Eigentlich ist Jaden Smith (26) mit dem angehenden Model Sab Zada (25) liiert, doch man könnte meinen, diese Romanze liegt bereits in der Vergangenheit: Auf Fotos, die TMZ vorliegen, zeigt sich der Sohn von Will Smith (55) extrem vertraut mit einer anderen Frau an seiner Seite! Laut dem Newsportal handelt es sich um Khleopatre, einem Social-Media-Model. Jaden scheint ihrem Bann komplett erlegen zu sein: Die beiden knutschen heftig, während sie im Meer vor der Küste Ibizas herumplanschen. Dabei legt der Musiker seiner vermeintlich neuen Flamme sogar die Hand auf den Po!

Bis jetzt haben weder Jaden noch Sab eine mögliche Trennung angedeutet. Den Fotos nach zu urteilen, scheint der 26-Jährige allerdings eine ziemlich gute Zeit mit seiner neuen Bekanntschaft zu haben: Neben den körperlichen Annäherungen zeigen die Fotos ihn auch breit grinsend mit seinem Handy in der Hand. Das Magazin vermutet, er hätte ein paar hotte Fotos von Khleopatre gemacht, die sich in ihrem knappen Bikini auf dem Deck einer Jacht sonnt.

Sollte es zwischen Sab und Jaden wirklich aus sein, käme das ganz schön überraschend. Immerhin hat das Model ihrem Liebsten noch Anfang Juli eine zuckersüße Liebeserklärung gemacht – und das auch noch zu seinem Geburtstag! Auf ihrem Instagram-Account schrieb sie damals: "Du bist süßer als Skittles, die an einem Sonntagnachmittag durch einen Regenbogen fallen. Du bist ein Regenbogen in Menschengestalt. Hell, selten und wunderschön." Die Fotos sind aktuell immer noch online.

Instagram / khleopatre Khleopatre, Model

Instagram / pasabist Jaden Smith und Sab Zada im Juli 2024

