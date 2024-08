Nach Liebes-Aus: Molly-Mae Hague heuert mehr Security an

Molly-Mae Hague (25) und Tommy Fury gaben am Mittwoch ihre Trennung bekannt. Eigentlich waren die Love Island-Stars verlobt und wollten sich im kommenden Jahr das Jawort geben – doch nun ist plötzlich alles aus und vorbei. Nach der Trennung fühlt sich die Influencerin sogar in ihrem eigenen Zuhause wohl nicht mehr sicher, in dem sie jetzt allein lebt. Fotos, die The Sun vorliegen, zeigen den Van einer Sicherheitsfirma, der vor ihrem Anwesen geparkt ist. "Sie hatte schon immer Sicherheitsleute, aber sie hat sie aufgestockt, vor allem jetzt, wo nur sie und ihre Tochter Bambi da sind", bestätigt zudem ein Insider.

Was ist eigentlich genau zwischen Molly-Mae und Tommy vorgefallen? In ihrem emotionalen Statement zur Trennung auf Instagram deutete die Blondine bereits an, dass sie und ihr Ex-Verlobter vielleicht nicht im Guten auseinandergegangen sein könnten. "Ich hätte niemals gedacht, dass ich dies jemals schreiben müsste. Nach fünf gemeinsamen Jahren hätte ich niemals gedacht, dass unsere Geschichte enden würde, vor allem nicht auf diese Art und Weise", gab sie betrübt bekannt. Schnell machten unter ihren Fans Gerüchte die Runde, der Profiboxer sei ihr fremdgegangen.

Ein Insider bestätigt gegenüber The Sun die Gerüchte – angeblich soll der Kampfsportler sich mehrere Seitensprünge geleistet haben. "Molly-Mae weiß jetzt, dass Tommy ihr untreu war. [Sie] ist völlig niedergeschmettert. Sie dachte, sie könne Tommy vollkommen vertrauen", behauptet der Informant. Inwiefern diese Spekulationen jedoch der Wahrheit entsprechen, ist aktuell nicht bekannt.

Instagram / tommyfury Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi

Getty Images Tommy Fury und Molly-Mae Hague, Januar 2020

