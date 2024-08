"Perfektion": So besonders ist Kaley Cuocos Verlobungsring

Kaley Cuoco (38) könnte wohl kaum glücklicher sein: Vergangenes Wochenende stellte ihr Liebster Tom Pelphrey (42) ihr die Frage aller Fragen – und sie sagte natürlich "Ja". Nun zeigt die Schauspielerin ihren Fans den Verlobungsklunker, den sie vom Vater ihrer Tochter bekam. Und der ist etwas ganz Besonderes, denn er wurde wohl extra für Kaley angefertigt. "Tom hat sich mit Shala Karimi Jewelry zusammengetan, um dieses einmalige Stück Perfektion zu kreieren. Mein Herz kann es nicht fassen", schwärmt die The Big Bang Theory-Darstellerin in ihrer Instagram-Story, in der sie den funkelnden Diamanten in Goldfassung präsentiert. "Was für eine wilde, wunderschöne Reise das Leben sein kann. Dankbar für jede Straße, die mich direkt zu dir führt", schreibt Kaley glücklich weiter.

Die Verlobungsnews machte Kaley vergangenen Mittwoch offiziell. Im Netz postete sie ein Foto mit ihrem Tom, auf dem sie stolz ihre Hand mit dem Ring hochhält und betont: "Wundervolles Wochenende." Wie der Antrag vonstatten ging, verriet sie noch nicht. Damit wagen die 38-Jährige und der "Ozark"-Darsteller nach rund zwei Jahren Beziehung den nächsten Schritt. 2022 machten sie ihre Liebe öffentlich. Und nur ein knappes Jahr später erweiterten die beiden ihre kleine Familie: Töchterchen Matilda erblickte das Licht der Welt und ist der ganze Stolz ihrer Eltern. Im April dieses Jahres feierte Matilda bereits ihren ersten Geburtstag. "Das beste Jahr unseres Lebens... Du bist ein Geschenk des Himmels und hast das tiefste und perfekte Glück in unsere Familie gebracht", zeigte sich die stolze Mama im Netz ganz gerührt.

Für Kaley wird die Ehe mit Tom aber nicht die erste sein. Von 2013 bis 2016 war sie zunächst mit Ryan Sweeting (37) verheiratet und trug kurzzeitig sogar einen Doppelnamen. Die Trennung verlief nicht gerade harmonisch und Jahre später betonte die US-Amerikanerin in einem Interview, der Tennisprofi habe sich in der Ehe so sehr verändert, dass sie ihn nicht mehr wiedererkannte – er sei für das Ehe-Aus verantwortlich. 2018 heiratete Kaley dann den Springreiter Karl Cook (33). Aber auch diese Ehe war nicht für die Ewigkeit bestimmt: Im September 2021 war plötzlich Schluss. "Trotz unserer tiefen Liebe und des Respekts füreinander haben wir festgestellt, dass unsere derzeitigen Wege uns in andere Richtungen führen", erklärte sie gegenüber People.

Instagram / kaleycuoco Tom Pelphrey und Kaley Cuoco im August 2024

Instagram / tommypelphrey Kaley Cuoco mit ihrer Tochter Matilda, Tom Pelphrey und ihren Hunden

