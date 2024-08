Prinz Harry und Meghan blicken Archies Schulstart entgegen

Herzogin Meghan (43) und Prinz Harry (39) steht ein besonderes Ereignis bevor: Ihr fünfjähriger Sohn Prinz Archie wird in den nächsten Wochen mit der Schule beginnen – ein bedeutender Meilenstein für die junge Familie. Während Kinder in den USA im Alter von fünf oder sechs Jahren in die Vorschule starten, beginnen britische Kinder normalerweise im September nach ihrem vierten Geburtstag mit der Schulpflicht – Archie und seine Schwester Prinzessin Lilibet (3) wachsen jedoch als private Bürger in Montecito auf. Der britische Royal selbst besuchte in seiner Kindheit die private Grundschule Wetherby School in Kensington, Großbritannien.

Die Schulwahl der Kids der Sussexes fällt ebenso elitär aus. Das Elternpaar entschied sich, Archie und Lilibet zu gegebenem Zeitpunkt auf eine "prestigeträchtige" Privatschule in Montecito zu schicken. Dem Royal-Experten Lee Cohen zufolge könne dieses Vorhaben "große Nachteile" für Harry und Meghan mit sich bringen. "Ihr angebliches Engagement für fortschrittliche Anliegen ist nichts als eine Fassade. Wenn sie bereit sind, sich diesem Inbegriff von Elitismus hinzugeben, dann gibt es kein Eintreten für Gleichberechtigung", erklärte er gegenüber Mirror. Wenn der Sohn von König Charles (75) und die ehemalige Schauspielerin ihre Kids tatsächlich "auf eine so angesehene Einrichtung schicken, entlarve das die Betrüger, die Harry und Meghan sind", wetterte er.

Bisher besuchte der Kleine eine ganztägige Vorschule. In einem The Cut-Interview berichtete die Suits-Darstellerin stolz von ihrem Sohnemann und seinen Erlebnissen. Archie sei "das fröhliche Kind, das seinen Mitschülern den Wochenvorrat an frisch gepflückten Früchten mitbringt und in der Pause gerne ein 'Brüllspiel' spielt", plauderte Meghan aus.

Getty Images Prinz Harry vor der St. Paul's Cathedral im Mai 2024

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

Wie findet ihr es, dass Prinz Archie eine Privatschule besuchen soll?



