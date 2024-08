Teasern Bruno Mars und Lady Gaga hier einen neuen Song an?

Nachdem Lady Gaga (38) bei ihrem Auftritt in Paris noch platinblond war, präsentiert sie nun eine neue Frisur. Auf Instagram teilt sie ein Video, in dem sie ihr Talent am Klavier beweist. Ihre Haare sind darin pechschwarz gefärbt – doch noch ein anderes Detail fällt ihren Fans auf. Bevor sie anfängt zu spielen, dreht sie ihren Körper zur Kamera und weist auf ihr T-Shirt hin. Auf diesem ist das Gesicht von Bruno Mars (38) zu sehen. Der "Locked Out Of Heaven"-Interpret postet im Netz auch eine Hommage an die Künstlerin. Auf einem Schnappschuss zeigt er stolz das Lady-Gaga-Logo auf seinem T-Shirt. Bahnt sich hier ein neues Musikprojekt an?

Die Fans der Popstars sind sich sicher, dass sie bald eine gemeinsame Single veröffentlichen werden. "Das ist doch Bruno auf ihrem Shirt. Ich kann den Song kaum erwarten!", kommentiert ein User den Post der 38-Jährigen. "Ich wette, die Kollaboration kommt am Freitag raus", ist sich ein anderer Fan sicher. Auf Reddit kursieren schon seit Längerem Spekulationen, dass das Lied "Die With A Smile" heißen soll und Teil des neuen Joker: Folie à Deux-Filmes sein wird, in dem die Sängerin eine Hauptrolle hat.

Die Fortsetzung der Comicverfilmung von 2019 wird mit Spannung erwartet. Anders als der Thriller ist Teil zwei ein Musical. Für ihre Rolle als Harley Quinn veränderte Lady Gaga extra ihre Gesangsstimme, denn die Anti-Heldin soll kein beeindruckendes Talent sein. "Als Lee singe ich tatsächlich eine Menge schiefe Töne. Ich bin eine ausgebildete Sängerin, richtig? Also war sogar meine Atmung anders, als ich als Lee gesungen habe", erklärte die Schauspielerin im Gespräch mit Empire.

Instagram / ladygaga Lady Gaga, Sängerin

Getty Images Lady Gaga bei den Dreharbeiten für "Joker: Folie à Deux"

