Lady Gaga verändert für Harley Quinn sogar ihre Singstimme!

Ab Oktober wird Lady Gaga (38) in dem Film "Joker: Folie à Deux" als Harley Quinn auf der Kinoleinwand zu sehen sein. Da es sich bei der Joker-Fortsetzung um ein Musical handelt, wird die "Pokerface"-Interpretin die Fans des DC-Universums nicht nur mit ihrer schauspielerischen, sondern auch mit ihrer musikalischen Leistung unterhalten. Im Interview mit Empire verrät Lady Gaga, dass ihre Stimme, die ihr zu weltweitem Ruhm verhalf, jedoch nichts mit ihrer Singstimme im Film zu tun hat. "Als Lee singe ich tatsächlich eine Menge schiefe Töne. Ich bin eine ausgebildete Sängerin, richtig? Also war sogar meine Atmung anders, als ich als Lee gesungen habe", plaudert sie aus und meint mit Lee ihren Charakter Harley Quinn.

Die "Just Dance"-Interpretin beschreibt weiter, wie sie normalerweise eine bestimmte Atemtechnik anwendet, um kontrolliert die verschiedenen Tonhöhen zu treffen und den richtigen Rhythmus einhalten zu können. Da die Figur Harley Quinn das jedoch nicht könne, wollte Lady Gaga ihr Können an das ihrer Rolle anpassen. "Es ist also so, als ob ich das Technische aus dem Ganzen herausnehme, meine eigene Kunstform aus dem Ganzen herausnehme und mich ganz auf sie einlasse", erklärt die 38-Jährige.

Todd Phillips, der Regisseur des neuen DC-Streifens, betonte im Interview mit dem Magazin bereits, wie sehr er Lady Gagas eigene Interpretation der Anti-Heldin schätze. "Es gibt zwar einige Elemente, die den Leuten an der Figur bekannt vorkommen werden, aber es ist wirklich Gagas eigene Interpretation", schwärmte Todd. Er und der Co-Autor Scott Silver seien gemeinsam mit der "A Star Is Born"-Darstellerin darauf fokussiert gewesen, Harleys ursprüngliche Charaktereigenschaften aus den Comics so zu formen, wie sie sie in dem neuen Film haben wollten.

Getty Images Lady Gaga, Sängerin

Action Press / BrosNYC / BACKGRID Todd Phillips und Lady Gaga am Set von "Joker: Folie À Deux"

