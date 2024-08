Vor Trennung: Tommy Fury und Molly-Mae besichtigten Kirchen

Tommy Fury und Molly-Mae Hague (25) gaben vor wenigen Stunden ihre Trennung bekannt. Und das, obwohl sich die Influencerin und der Boxer kommendes Jahr eigentlich das Jawort geben wollten. Die Planung der Traumhochzeit lief bereits auf Hochtouren – auch die Hochzeitslocation stand schon fest. "Wir sind gerade dabei, eine Kirche zu suchen, in der wir heiraten können, denn wir wollen unbedingt in einer traditionellen katholischen Kirche im Vereinigten Königreich heiraten", berichtete Molly-Mae aufgeregt in einem YouTube-Video. Ihre Trauung sollte in einer Kirche ganz in der Nähe ihres Wohnortes Cheshire stattfinden.

Tommy und Molly-Mae waren nicht nur kurz davor, die Hochzeitslocation ihrer Traumhochzeit auszuwählen, sondern hatten auch schon genaue Vorstellungen von den Festlichkeiten. Demnach sei eine große Fete geplant gewesen, die das Ex-Paar als "ihre eigene königliche Hochzeit" ansah, wie ein Insider gegenüber The Sun verriet. "Es wird ein riesiges Fest und die Einheimischen bereiten sich bereits auf den großen Ansturm vor, der damit verbunden sein wird. Es wird die königliche Hochzeit des Reality-TVs sein", meinte der Tippgeber.

Die Beziehung von Tommy und Molly-Mae begann eigentlich wie aus dem Bilderbuch. Die beiden lernten sich vor rund fünf Jahren in der Reality-TV-Show Love Island kennen und lieben. Für die 25-Jährige und ihren Partner war es offensichtlich Liebe auf den ersten Blick. Zu Beginn des vergangenen Jahres durften die TV-Bekanntheiten ihre erste gemeinsame Tochter auf der Welt begrüßen. Das kleine Mädchen hört auf den Namen Bambi und ist der ganze Stolz seiner Eltern. Zum krönenden Abschluss fehlte eigentlich nur noch die pompöse Hochzeit – dieser Traum ist allerdings geplatzt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tommy Fury und Molly-Mae Hague, Januar 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit Tochter Bambi, im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Tommy und Molly-Mae könnten wieder zueinanderfinden? Ja, ich schließe ein Comeback ihrer Liebe nicht aus. Nee, der Zug ist für die beiden abgefahren. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de