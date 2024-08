Christina Hall genießt Leben nach der Trennung von Ehemann

Christina Hall (41) scheint ihr Leben nach der Trennung von ihrem Partner Joshua Hall in vollen Zügen zu genießen. Die HGTV-Bekanntheit teilte zuletzt eine Bilderserie auf Instagram, die Highlights ihrer Aktivitäten mit Freunden und Familie zeigt, begleitet von der Bildunterschrift "Leben in letzter Zeit" und einem Herz-Emoticon. Wie es scheint, hatte sie in den vergangenen Wochen ziemlich viel Spaß. Auf einem der Schnappschüsse ist die Blondine beim Herumalbern mit ihren Freundinnen zu sehen. Ein anderes Foto zeigt ihre zwei Söhnen, die sich beim Buddeln am Strand vergnügen.

Die Nachricht von der Trennung vor rund einem Monat sorgte für Schlagzeilen. Damals schockierte das Ehepaar die Öffentlichkeit unter anderem mit der Verkündung, dass sie sogar die Scheidung eingereicht haben. TMZ berichtete, dass Joshua die Scheidungspapiere in Orange County vorgelegt hatte und Christina kurz darauf folgte. Die Immobilienmaklerin und der Familienvater hatten sich im April 2022 in einer standesamtlichen Zeremonie das Jawort gegeben und im September desselben Jahres eine große Feier auf Hawaii veranstaltet.

Für Joshua kam die Trennung wohl überraschend, wie nahestehende Quellen gegenüber TMZ berichteten. "Er wusste, dass es Höhen und Tiefen in ihrer Ehe gab, aber er hätte nie erwartet, dass seine Beziehung mit Christina auf diese Weise enden würde", erklärte die Quelle. Nach dem Liebes-Aus habe er sein ganz Leben verloren: "Josh hatte das Gefühl, dass sie als Paar zusammengewachsen sind. Sie waren in der Lage, ihr Traumhaus in Newport Beach zu kaufen und verschiedene TV-Projekte zu realisieren." Mit der Trennung folgten Streitigkeiten, die normale Kommunikation unmöglich machten und nun mithilfe ihrer Anwälte geregelt werden. Mittlerweile führt das Ex-Paar einen regelrechten Rosenkrieg.

Instagram / thechristinahall Christina Hall und ihre Freundinnen, August 2024

Instagram / unbrokenjosh Christina und Joshua Hall, Ehepaar

