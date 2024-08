Wegen Scheidung: Christina Haack feuert scharf gegen Ex Josh

So ein Chaos: Im Rosenkrieg zwischen Christina Haack (41) und Joshua Hall ist kein Ende in Sicht. Nachdem die dreifache Mutter Anfang Juli die Scheidung eingereicht hatte, schossen beide Parteien immer wieder scharf gegeneinander. Auf Instagram teilte Josh zuletzt ein Bild in seiner Story, das eine Skulptur des Wortes "Hoffnung" zeigte. Christina bezieht das nun auf sich und die heikle Situation, in der sie sich befindet. In ihrer eigenen Story teilte sie das Foto erneut und schreibt dazu: "Ich 'hoffe', sie zahlt mir noch ein paar Millionen mehr, so wie sie es bereits angeboten hatte". Möglicherweise spielt sie damit auf die Geldsumme an, die Josh wohl von ihr aufgrund der Scheidungskosten und des Ehegattenunterhalts erwartet.

Obwohl der Post den Streit zwischen den beiden erneut entfachen könnte, wären die beiden auch so wahrscheinlich auf keinen gemeinsamen Nenner gekommen. Kurz nachdem die Scheidung öffentlich gemacht wurde, warf Christina ihrem Noch-Ehemann Diebstahl in Höhe von 32.000 Euro vor. Joshua bestreitet diese Vorwürfe, woraufhin die Immobilieninvestorin sich ebenfalls auf ihrem Account gemeldet hatte. Damals schrieb sie: "Ich habe mir den Arsch aufgerissen, um dieses Leben für mich und meine Kinder aufzubauen, und jeder, der versuchen würde, sich das zu nehmen, was er nicht verdient und wofür er nicht gearbeitet hat, sollte sich schämen." Außerdem soll er sie und ihre drei Kinder unerlaubt über eine Hauskamera beobachten und ohne ihr Einverständnis in ihr Haus eindringen, um seine Sachen zu holen.

Erst 2022 haben Christina und Josh geheiratet. Dass sie sich jetzt schon wieder scheiden lassen, soll für Joshua zumindest sehr überraschend gekommen sein. Laut einem Insider hätte es zwar Höhen und Tiefen gegeben, doch "er hätte nie erwartet, dass seine Beziehung mit Christina auf diese Weise enden würde". "Josh hatte das Gefühl, dass sie als Paar zusammengewachsen sind. Sie waren in der Lage, ihr Traumhaus in Newport Beach zu kaufen und verschiedene TV-Projekte zu realisieren", verriet der Informant gegenüber TMZ.

Instagram / thechristinahall Christina Hall im Oktober 2021

Instagram / thechristinahall Christina Haack und Joshua Hall, Ehepaar

