Sarah Harrison bekommt Kritik für Kylas Geburtstagsparty

Sarah Harrison (33) feierte kürzlich den vierten Geburtstag ihrer jüngsten Tochter Kyla. Für die Mottoparty legte sich die Influencerin mächtig ins Zeug, um ihrem Spross einen schönen Tag zu bescheren. Das sehen offenbar nicht alle ihre Follower so. Auf Instagram veröffentlicht Sarah eine Nachricht, in der der Verfasser ziemlich viel Kritik an der Party äußert: "Also, ich muss das jetzt erst mal loswerden, aber so lieblos gestaltet. Nicht mal ein schöner Geburtstagstisch. Da habe ich echt mehr erwartet. Deine Gender-Reveal-Party war im Vergleich zum Geburtstag deiner Tochter ja total krass. Irgendwie voll traurig."

Das lässt Sarah natürlich nicht auf sich sitzen. "Nachricht des Tages. Meine armen Kinder. Krass, was manche für Erwartungen haben. Also, ich fand den Tisch, den Mia (6) gedeckt hat, sehr schön und auch die Ballons", reagiert die zweifache Mama auf die Nachricht ihres Followers und stellt im gleichen Atemzug klar: "Wir hatten einen tollen Tag und Kyla ist übrigens sehr happy."

Für Kylas vierten Ehrentag legten sich Sarah und ihr Mann Dominic (33) richtig ins Zeug und organisierten kurzerhand eine große Marvel-Party. Dafür schlüpfte das Geburtstagskind in die Rolle des Hulk. "Happy Birthday, Kyla. Unglaublich, wie schnell die letzten vier Jahre vergangen sind. Du hast dich zu einem so wundervollen Mädchen entwickelt und wir sind so stolz auf dich", schrieb die stolze Mama zu süßen Schnappschüssen von der Feier.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Kyla Harrison und Dominic Harrison im Juli 2024

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison im Juli 2024

