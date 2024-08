Darum zofften sich "Beauty & The Nerd"-Christin und Linda

Direkt in der ersten Folge von Beauty & The Nerd fliegen die Fetzen: Christin Okpara (28) und Linda Nobat (29) geraten gleich mehrfach aneinander und streiten sich heftig. Im Promiflash-Interview erklärt Christin, warum es überhaupt zur Auseinandersetzung mit der ehemaligen Bachelor-Beauty kam: "Ich habe direkt zu Anfang ihre schlechte Aura gespürt, sodass ich das Gefühl hatte, mich fern von dieser Person zu halten." Für die einstige Are You The One?-Kandidatin scheint das aber nicht weiter dramatisch gewesen zu sein: "Man kann sich halt nicht mit jedem Menschen auf dieser Welt verstehen und mit solch einer Art von Mensch möchte ich mich auch gar nicht verstehen."

Ob es bei Linda und Christin einfach zwischenmenschlich nicht passt oder vielleicht doch etwas anderes dahintersteckt? Immerhin konnte die 29-Jährige direkt die ersten beiden Spiele gewinnen und somit über die Zimmerverteilung entscheiden und sich zugleich vor dem Exit schützen. Gegenüber Promiflash gibt Christin zu: "Von den Spielen her war Linda zu diesem Zeitpunkt meine größte Konkurrenz, da bin ich ehrlich."

Was die Zuweisung der Schlafplätze anbelangt, habe es von Christins Seite aus kein Problem gegeben. "Die Zimmeraufteilung fand ich von Linda der Kim (29) gegenüber nicht ganz fair, da Kim draußen schlafen musste. Ich hingegen kann mich über Lindas Aufteilung nicht beschweren, da ich ja ein relativ gutes Zimmer zugeteilt bekommen habe", macht die Studentin im Gespräch mit Promiflash deutlich.

Christin Okpara, TV-Bekanntheit

Linda Nobat, Ex-Bachelor-Kandidatin

