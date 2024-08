Emotionales Selfie: Mimi Fiedler weint bitterlich im Netz

Ende des vergangenen Jahres bestätigte Mimi Fiedler (48) die Trennung von ihrem Mann Otto Steiner (61). Die Schauspielerin litt noch langer unter dem Liebes-Aus. Von dieser Zeit teilt sie nun ein Foto auf ihrem Instagram-Profil, auf dem sie weint. "Ich habe unzählige solcher Fotos, Videos, Sprachaufnahmen auf meinem Handy. Ich habe alles immer dokumentiert. Irgendwie dachte ich, wenn ich heute sterben muss, dann möchte ich wenigstens, dass die Menschen, die ich liebe, wissen, dass ich versucht habe zu überleben", schreibt sie zu der Aufnahme.

Mimi ist stolz auf sich, dass sie diese schwere Zeit gemeistert hat: "Alles ist möglich, wenn es möglich ist. In den Momenten, in denen wir uns am schwächsten fühlen, sind wir in Wahrheit am stärksten." Für ihren Mut, sich in einem solch emotionalen Moment zu zeigen, bekommt die 48-Jährige viel Zuspruch. So kommentiert unter anderem Ruth Moschner (48): "Unser inneres Licht ist unzerstörbar!"

Dass sich Mimi gerade jetzt so verletzlich zeigt, dürfte einige Fans überraschen. Denn erst vor wenigen Tagen wurden erfreuliche Neuigkeiten bekanntgegeben: Sie wird in diesem Jahr an Promi Big Brother teilnehmen. Sie ist neben Max Kruse (36) und Mike Heiter (32) die dritte Kandidatin, die bereits bestätigt wurde. Im Container wolle sie sich vor allem in der Küche beweisen, wie sie bei einer Sat.1 Pressekonferenz in Anwesenheit von Promiflash verriet: "Ich habe Dauerhunger und ich muss wirklich essen und deswegen bin ich auch am liebsten am Kochtopf."

Anzeige Anzeige

Instagram / ___missmimi___ Mimi Fiedler, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Joyn/Bene Müller/Pascal Bünning Mike Heiter, Max Kruse und Mimi Fiedler, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Mimi sich so im Netz zeigt? Mutig und inspirierend! Na ja, für mich ist das zu privat... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de