Fans besorgt: Sind David Jackson und Lisa noch ein Paar?

David Jackson und Lisa Mieschke haben sich 2023 bei Der Bachelor kennengelernt und wurden nach der Show ein Paar. Nun zeigen sich die beiden allerdings gar nicht mehr zusammen im Netz. Die Fans der Realitystars fragen sich daher, ob die beiden sich womöglich getrennt haben. Unter verschiedenen Instagram-Beiträgen des Influencers häufen sich in letzter Zeit Kommentare wie "Wo ist Lisa?", "Was ist mit Lisa und ihm?" oder "Weiß jemand, ob die nicht mehr zusammen sind?".

Ein Follower meint zu wissen, was zwischen den Realitystars vorgefallen ist – und diese Info enthält er den fragenden Fans in den Kommentaren nicht vor: "Sind nicht mehr zusammen! Wird aber leider totgeschwiegen…" Das geht David zu weit – erbost reagiert er auf den Fan-Kommentar: "Was nimmst du dir denn raus, so etwas zu behaupten?" Als der User dann die Frage entgegnet, weshalb David dann keine Antworten zu Lisa gäbe, hüllt sich dieser jedoch wieder in Schweigen.

Noch vor wenigen Wochen gab es keine Indizien darauf, dass die Beziehung der beiden womöglich bröckeln würde – ganz im Gegenteil. In einem Promiflash-Interview sprach der Influencer noch über Zukunftspläne mit seiner Liebsten und ließ durchblicken, dass er sich vorstellen könnte, mit ihr zusammenzuziehen: "Ziel ist natürlich, wie es auch schon vor einem Jahr war, dass man sagt, man will auf jeden Fall einen gemeinsamen Ort haben."

