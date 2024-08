Großer Klunker: Sind Katie Price und JJ Slater etwa verlobt?

Hat sich Katie Price (46) wieder verlobt? Die Reality-TV-Ikone ist bekannt für ihr turbulentes Liebesleben und Gerüchten zufolge könnte sie mit ihrem Partner John Joe "JJ" Slater nun den nächsten großen Schritt gewagt haben. Auf Paparazzifotos, die Daily Mail vorliegen, ist an ihrer Hand nämlich ein verdächtiger Ring zu erkennen! Die Aufnahmen zeigen die OnlyFans-Creatorin und ihren Liebsten beim Essen im Urlaub – ganz vertraut halten die beiden Händchen über dem Tisch und strahlen sich an. An Katies Ringfinger funkelt dabei ein großer Diamantklunker, der wie ein Verlobungsring aussieht. Hat JJ also tatsächlich um Katies Hand angehalten? Ein Vertreter der beiden britischen Stars betont auf Anfrage des Online-Magazins: "Nein, sie sind nicht verlobt."

Wenn man einen Blick in die Vergangenheit wirft, wird allerdings klar: Es wäre keineswegs der erste Verlobungsring für die 46-Jährige. Bereits 1996, im zarten Alter von 18 Jahren, verlobte sich das damals noch aufstrebende Glamourmodel mit Warren Furman, auch bekannt als "Ace" aus "Gladiators". Danach folgten Verlobungen und Hochzeiten im Eiltempo: Sie verliebte sich erst in den Geschäftsmann Scott Sullivan, mit dem sie sich kurz vor ihrem legendären Aufenthalt bei "I'm A Celebrity Get Me Out Of Here" verlobte, doch die Beziehung hielt nicht lange. In der Dschungel-Show lernte sie jedoch Peter Andre (51) kennen, den sie drei Jahre später heiratete – mit ihm hieß sie zwei Kinder auf der Welt willkommen, doch auch von ihm trennte sie sich wieder. Es folgten Katies Ehen mit Alex Reid (49) und Kieran Hayler (37) sowie weitere Verlobungen – etwa mit dem argentinischen Model Leandro Penna (38) und dem Personal Trainer Kris Boyson.

Ihre dritte Ehe mit Kieran sorgte für besonders viele Schlagzeilen. Nach einer schnellen Hochzeit und der Geburt von zwei Kindern wurde bekannt, dass Kieran sie mehrfach betrogen hatte, was schließlich zur Trennung führte. Die endgültige Scheidung zog sich bis März 2021 hin. Katie scheint jedoch nicht den Glauben an die Liebe verloren zu haben. Mit JJ ist sie nun seit einigen Monaten zusammen und wirkt überglücklich. Auch weitere Kinder könnte sie sich mit dem 31-Jährigen vorstellen. "Es ist ihr egal, was andere Leute denken – sie ist zuversichtlich in ihrer Beziehung und denkt, dass er ein großartiger Vater sein wird", verriet ein Insider gegenüber The Sun.

Instagram / katieprice Katie Price, Model

ActionPress Katie Price und JJ Slater im März 2024

