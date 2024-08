Trotz Komplikationen: Katie Price will noch weitere Kinder

Katie Price (46) ist stolze Mutter von fünf Kindern. Ihre Familienplanung ist aber noch längst nicht abgeschlossen. Seit einiger Zeit versucht die Reality-TV-Bekanntheit durch künstliche Befruchtung schwanger zu werden – doch leider sind ihre Versuche bisher gescheitert. Davon lässt sich das Model jedoch nicht unterkriegen. Im Podcast "So Right It's Wrong" macht die Unternehmerin nun deutlich: "Ich will noch ein oder zwei Kinder, es wird so oder so passieren. Ich weiß nicht, wie oder wann, aber ich werde es versuchen, ich gebe nicht auf."

Die 46-Jährige weiß, dass es kein leichter Weg für sie wird. "Die Leute müssen begreifen, dass es keine Rolle spielt, ob ich jung oder jünger aussehe – dein Körper ist immer noch 46 und deine Eizellen werden weniger und je älter du wirst, desto schwieriger ist es", gesteht sie sich ein. Trotzdem will sie unbedingt noch mal Mutter werden: "Ich bin sehr mütterlich. Wenn ich noch zwei oder drei Kinder bekommen könnte, wäre ich wirklich sehr glücklich."

Im Jahr 2002 wurde Katie das erste Mal Mutter: Zusammen mit dem ehemaligen Fußballspieler Dwight Yorke bekam sie ihren Sohn Harvey (22). Bei ihrer Teilnahme im britischen Dschungelcamp lernte Katie 2004 dann den Sänger Peter Andre (51) kennen. Fünf Jahre ging das Musiker-Duo zusammen durchs Leben. In ihrer gemeinsamen Zeit wurden die beiden Eltern von Junior Savva Andre (19) und Princess Andre (17). Doch Katies Familie wuchs noch weiter. Mit ihrem dritten Ehemann Kieran Hayler (37) bekam die Britin Sohnemann Jett Riviera Hayler (10) sowie Töchterchen Bunny Hayler (10).

Instagram / katieprice Katie Price und Princess Andre im November 2023

Getty Images Katie Price mit ihren Kindern Bunny Hayler und Jett Hayler im September 2023

