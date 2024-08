Nach Trennung: Tommy Fury feiert ausgelassen in Mazedonien

Tommy Fury und seine Verlobte Molly-Mae Hague (25) gaben vor wenigen Tagen ihre Trennung bekannt. Nach fünf Jahren Beziehung muss sich der Sportler einigen Betrugsvorwürfen stellen, die er allesamt dementiert. Nun wurde er in Mazedonien gesichtet, wie er inmitten all der Gerüchte fröhlich in einem Nachtclub feiert. Auf Instagram machen Bilder die Runde, auf denen er mit seinen Fans posiert. Dabei strahlt der Love Island-Star in die Kamera, während er die typische Boxerpose macht.

Molly-Mae soll den 25-Jährigen vor wenigen Tagen aus ihrem gemeinsamen Haus geschmissen haben, nachdem sie erfahren hatte, dass dieser sie mit einer Dänin betrogen haben soll. Wie DailyMail berichtet, sollen sie sich wohl ebenfalls in Mazedonien kennengelernt haben – dort, wo Tommy aktuell am Feiern ist. Doch gegen diese Vorwürfe wehrt sich der ehemalige Verlobte von Molly-Mae. Ein Sprecher des Sportlers verneint die Gerüchte: "Tommy ist entsetzt über die falschen Betrugsvorwürfe, die in den Medien kursieren, und er konsultiert seine Anwälte."

Nach der Trennung standen Molly einige Freundinnen zur Seite und lenkten den Realitystar ab. Nur wenige Stunden nach der Bekanntgabe habe Molly Besuch von ihrer guten Freundin Anouska Santos, der Partnerin des Fußballstars Luke Shaw (29), bekommen, wie Daily Mail berichtete. Außerdem seien noch weitere Freundinnen zu ihrem Anwesen gereist, die sie in der schweren Zeit wohl kräftig unterstützen. In ihrem Statement im Netz gab die Influencerin mittlerweile an, dass sie sich nun ausschließlich ihrer Tochter Bambi widmen wolle und sich erst einmal aus den sozialen Medien und ihren beruflichen Verpflichtungen zurückziehe.

Anzeige Anzeige

Instagram / tommyfury Boxer Tommy Fury und Influencerin Molly-Mae Hague

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Tommy während der Betrugsvorwürfe am Feiern ist? Gut, er versucht sich doch nur abzulenken. Na ja, das finde ich total unvernünftig von ihm. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de