Trennung von Tommy Fury: So lenkt sich Molly-Mae Hague ab

Molly-Mae Hague (25), bekannt aus dem britischen Love Island, wird nach der Trennung von ihrem Verlobten Tommy Fury von ihren Freunden unterstützt. Die News über das Liebes-Aus verkündete der Realitystar am Mittwoch. Nur wenige Stunden nach der Bekanntgabe habe Molly Besuch von ihrer guten Freundin Anouska Santos, der Partnerin des Fußballstars Luke Shaw (29), erhalten, wie Mail Online berichtet. Augenzeugen haben die Influencerin dabei gesehen, wie sie mit einem weißen Mercedes bei der Frischgetrennten vorgefahren sei.

Anouska habe Molly nicht allein beigestanden. Zwei weitere Frauen seien zeitgleich bei dem Anwesen aufgetaucht, um ihre Freundin in der schweren Zeit zu unterstützen. Doch nicht nur mit ihren Freundinnen versucht sich die Familienmama aktuell abzulenken. Wie das Magazin weiter berichtet, haben Sicherheitskräfte mehrere Einkaufstüten von Marks & Spencer bei ihr abgeliefert. Bereits in ihrem Statement zur Trennung auf Instagram kündigte Molly zudem an, sich nun völlig ihrer Tochter Bambi widmen zu wollen und sich erst einmal aus den sozialen Medien und ihren beruflichen Verpflichtungen zurückzuziehen.

Tommy Fury äußerte sich ebenfalls auf Instagram und sprach von seiner Traurigkeit über das Ende der Beziehung: "Ich bin untröstlich, dass Molly und ich uns entschieden haben, unsere Beziehung zu beenden." Er bedankte sich bei Molly-Mae dafür, dass sie ihn zum Vater gemacht habe, und hob ebenfalls hervor, dass Bambi nun im Mittelpunkt ihrer Aufmerksamkeit stehe. Das Paar hatte sich 2019 in der Villa von "Love Island" gefunden, wo sie die Herzen der Zuschauer im Sturm erobert hatten. 2023 folgte die Verlobung.

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi

Getty Images Tommy Fury und Molly-Mae Hague, 2020

