Molly-Mae Hague und Tommy Fury kaufen gemeinsame Luxusvilla

Molly-Mae Hague (25) und Tommy Fury (25) haben eine beeindruckende Luxusimmobilie für umgerechnet etwa 5,56 Millionen Euro im luxuriösen Cheshire gekauft. Die ehemalige Love Island-Kandidatin verriet kürzlich in einem YouTube-Vlog, dass sie und der Boxer es erneut miteinander versuchen und nun wieder vermehrt Zeit in dem Haus verbringen, das sie ursprünglich noch vor ihrer Trennung erworben hatten. Das Anwesen, ein prachtvolles viktorianisches Gebäude mit sieben Schlafzimmern, bietet unter anderem einen Indoor-Pool, ein Gästehaus, einen Tennisplatz, eine luxuriöse Küche und weitläufige Gartenflächen. Erst kürzlich wurden die beiden gemeinsam mit ihrer Tochter Bambi bei einem Wochenende im Center Parcs und einem Familienessen gesichtet.

Doch die Entscheidung, wieder unter einem Dach zu leben, fiel nicht leicht, wie Molly-Mae offenbarte. Nach der Trennung war sie vorübergehend in ihr vorheriges Haus zurückgezogen, bevor sie sich nun entschloss, wieder vermehrt Zeit in dem gemeinsamen Heim zu verbringen. In ihrem Video schildert die Influencerin, wie turbulent diese Phase war: Während sie ihr altes Zuhause umräumte und zur Vermietung vorbereitete, stand das neue Haus noch leer. Gleichzeitig sei es "eine chaotische Zeit" voller Unsicherheiten gewesen. Die beiden scheinen nun jedoch die Ruhe in ihrem neuen Zuhause gefunden zu haben, in dem sie Stück für Stück prüfen wollen, wohin ihr gemeinsamer Weg führt.

Tommy und Molly-Mae, die sich 2019 bei "Love Island" kennenlernten, galten lange Zeit als Vorzeigepaar der Show. Mit der Geburt ihrer Tochter im Januar fand ihr Leben eine neue Dimension, doch schien die Beziehung der beiden unter Druck zu geraten. Während Molly-Mae als erfolgreiche Influencerin und Kreativdirektorin bei "PrettyLittleThing" ihre Karriere verfolgt, strebt Tommy als Profiboxer ebenfalls ambitioniert nach vorne. Die beiden stehen regelmäßig im Rampenlicht und sprachen öffentlich über die Herausforderungen, eine Beziehung in der Öffentlichkeit zu führen. Fans dürften hoffen, dass das Paar den Neuanfang in ihrem Traumhaus für eine stabile gemeinsame Zukunft nutzen kann.

Keith Mayhew / Landmark Media / ActionPress Tommy Fury und Molly-Mae Hague, 2019

Instagram / tommyfury Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi

