Ranveer Singh und Deepika Padukone werden bald Eltern

Der Countdown hat begonnen! Für die beliebte indische Schauspielerin Deepika Padukone (38) und ihren Ehemann Ranveer Singh steht die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes kurz bevor. Als das Bollywoodpaar die erfreulichen Baby-News im März dieses Jahres mit einem niedlichen Instagram-Post bekannt gab, teilten sie direkt den voraussichtlich Zeitpunkt der Entbindung mit: Im September wird ihr Nachwuchs das Licht der Welt erblicken! Sowohl den genauen Termin als auch das Geschlecht hält das Traumpaar bisher allerdings streng geheim.

Erst kürzlich wurde die "Om Shanti Om"-Darstellerin bei einem abendlichen Ausflug in der indischen Metropole Mumbai gesehen. Dort genoss sie auswärts ein Dinner, wie zahlreiche Bilder und Videos auf Social-Media-Plattformen zeigen. Der Account Viral Bhayani postete auf Instagram einen kurzen Clip der schwangeren 38-Jährigen, wie sie das gewählte Restaurant alleine verließ. Im Laufe des Videos traf Deepika auch einen Fan mit Baby, woraufhin ihre Muttergefühle augenblicklich einsetzten: Sie streichelte liebevoll das Köpfchen des Babys und strahlte über das ganze Gesicht.

Vor sechs Jahren hatten sich die indischen Berühmtheiten das Jawort gegeben. Im Jahr 2018 hatte das glückliche Paar den Bund der Ehe in der Villa del Balbianello am Comer See in Italien geschlossen. Doch nicht nur im Liebesleben von Deepika könnte es kaum besser laufen, sondern auch ihre Karriere gleicht einem Traum. So wirkte die Beauty in namhaften indischen Produktionen mit und brillierte dabei häufig neben dem gefeierten Schauspieler Shah Rukh Khan (58). Erst im vergangenen Jahr brach der von Fans getaufte König von Bollywood mit seinem Comeback zahlreiche Rekorde! Deepika stand unter anderem in den Kinohits "Pathaan" und "Jawan" mit ihm vor der Kamera.

