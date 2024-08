Simone Biles' leibliche Mutter möchte Fehler wiedergutmachen

Shannon Biles hatte früher mit starken Suchtproblemen zu kämpfen und brachte ihre vier Kinder deshalb in ein Pflegeheim. Simone (27) war damals gerade einmal drei Jahre alt. Nun möchte Shannon ihre Fehler aus der Vergangenheit aufarbeiten und bittet ihre Tochter in einem Interview mit DailyMail um Vergebung. "Ich würde das gerne persönlich bei Simone wiedergutmachen – ich warte nur auf sie und [ihre jüngere Schwester] Adria", erklärt Shannon und ergänzt: "Ich möchte sie einfach bitten, mir zu verzeihen. Können wir nach vorne blicken? Verurteilt mich nicht wegen meiner Vergangenheit."

Shannon sei es keinesfalls leichtgefallen, ihre Kinder aufzugeben. "Aber ich musste tun, was ich tun musste. Ich war nicht in der Lage, mich um sie zu kümmern", stellt die vierfache Mutter klar. Ihr Vater sei aufgrund ihrer Abhängigkeit sehr besorgt um seine Enkelkinder gewesen und habe Shannon darum gebeten, auf Abstand zu gehen. Vor allem große Ereignisse wie Simones Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen oder ihre Hochzeit mit Jonathan Owens (29) im vergangenen Jahr haben ihrer Mutter gezeigt, wie gerne sie am Leben ihrer Tochter teilhaben möchte. Shannon will jedoch keinen Druck auf die Turnerin ausüben und ihr die Entscheidung selbst überlassen: "Ich warte auf die Gelegenheit, aber ich warte darauf, dass sie zu mir kommen kann. Setzen wir uns zusammen. Ich muss einfach geduldig sein."

Im Alter von drei Jahren war Simone gemeinsam mit ihrer Schwester Adria in eine Pflegefamilie gekommen, welche die beiden Mädchen drei Jahre später adoptierte. Heute sieht die Sportlerin ihre Adoptiveltern Ronald und Nellie als ihre wahre Familie. In einem früheren Interview mit People schwärmte Simone von der Unterstützung, mit der ihr Ronald und Nellie von Beginn an zur Seite gestanden haben. Auch ihre Adoptivmutter betonte gegenüber dem Magazin, wie groß ihre Liebe zu Simone und Adria ist: "Dann wacht man eines Tages auf und erkennt, dass man alles für diese Kinder tun würde. Und dass man für diese Kinder sterben würde. Und wenn dieses Gefühl kommt, dann weiß man, dass man wirklich eine Mutter ist."

Anzeige Anzeige

Getty Images Jonathan Owens und Simone Biles im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / simonebiles Adria und Simone Biles im August 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Simone sich zu den Worten ihrer Mutter äußern wird? Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Eher nicht, da sie bisher auch keinen Kontakt zu ihr gesucht hat. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de