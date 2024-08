So läuft die erste Prüfung für die Allstars-Dschungelcamper

Kaum hat das Allstars-Dschungelcamp begonnen, müssen sich die Kandidaten schon in ihrer ersten Dschungelprüfung beweisen. Als Erstes sind Thorsten Legat (55), Hanka Rackwitz (55), Mola Adebisi (51), Georgina Fleur (34), David Ortega (38) und Danni Büchner (46) gefragt. Die sechs Promis sollen sich per Zipline über ein Gewässer mit Flusspferden und Krokodilen schwingen und dabei ein Gewicht in einen mit einem Stern markierten Bereich plumpsen lassen. Für Mola ist das zu viel – der Moderator verweist auf seine Höhenangst und verweigert die Prüfung. Für ihn geht es stattdessen zu Fuß ins Camp. Doch auch die anderen Stars wissen mit der scheinbar simplen Aufgabe nicht so richtig etwas anzufangen. Nur Thorsten schafft es, sein Gewicht im Ziel zu versenken. "Knapp, knapper geht's nicht... Ich bin nicht enttäuscht, aber es hat Blub gemacht", resümiert David die verhauene Prüfung.

Dann muss es wohl Team Nummer zwei reißen – Kader Loth (51), Gigi Birofio (25), Giulia Siegel (49), Winfried Glatzeder (79), Sarah Knappik (37) und Eric Stehfest (35) geben alles. Zunächst müssen Kader und Winfried ihre Hände in dunkle Kisten mit Kakerlaken und Co. stecken, um Sterne loszuschrauben. Die Reality-TV-Bekanntheit lässt sich sogar zu einer echten Kampfansage hinreißen: "Ich bin in den Wechseljahren, das heißt, keiner sollte sich mit mir anlegen, weil ich alle zerlege." Die Bemühungen der beiden werden aber nur mit mäßigem Erfolg gekrönt. Auch bei Giulia und Gigis Sternensuche im Wassertank läuft es schleppend. Während die DJane Probleme mit dem Tauchen hat, scheint der TV-Casanova das Wasser zu verschlucken und rülpst immer wieder laut. Am Ende retten Eric und Sarah den Tag, indem sie in der Dunkelkammer trotz zahlloser Stromschläge wichtige Sterne erspielen.

Insgesamt reicht es so für fünf von zwölf möglichen Sternen – das wohlverdiente Abendessen der Camper muss also nicht ausfallen. Eine der angekündigten Dschungellegenden fehlt jedoch bei der ersten Prüfung: Elena Miras (32)! Das hat einen ganz bestimmten Grund: "Im Legenden-Dschungel kann alles passieren. Elena Miras wird erst später ins Camp einziehen. Wann, das wird nicht nur für die Stars eine Überraschung", bestätigt ein RTL-Sprecher gegenüber Bild.

RTL Thorsten Legat, Danni Büchner, Georgina Fleur, David Ortega und Hanka Rackwitz

RTL Sarah Knappik und Eric Stehfest bei der Dschungelprüfung

