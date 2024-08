Vierstellig: Berührender Brief von König Charles versteigert

Wie unter anderem Daily Mail berichtet, wurde ein privater Brief von König Charles (75) kürzlich für umgerechnet 1.755 Euro versteigert – der britische Monarch schreibt darin über die "unerträgliche Leere" der Trauer. Der Brief, datiert auf den 8. Dezember 1997, wurde etwa vier Monate nach dem tragischen Tod von Prinzessin Diana (✝36) verfasst. In dem Schriftstück drückt Charles einem Freund namens Peter Houghton sein Mitgefühl aus, nachdem dessen geliebte Liz einer Krankheit erlegen war. Charles' Worte sind durchdrungen von persönlichem Schmerz und einem tiefen Verständnis für das Leid, das sein Freund durchmacht.

Der handgeschriebene Brief umfasst drei Seiten und wurde auf dem Briefkopf von Highgrove House verfasst. Charles spricht von der Qual und Verwirrung, die mit dem Verlust eines jungen Menschen einhergehen, und teilt seine christlichen Überzeugungen über das Leben nach dem Tod. Er zitiert eine Bibelstelle, die besagt: "Jetzt sehen wir durch ein Glas dunkel, dann aber von Angesicht zu Angesicht." Er schließt mit einem Vers von William Blake und dem Versprechen, dass sein Freund und Liz in seinen Gedanken und Gebeten seien. Der Brief wurde bei einer Auktion in Boston, USA, verkauft und enthält auch die Originalumschläge mit der Aufschrift "per Hand liefern".

Der Tod von Prinzessin Diana am 31. August 1997 bei einem Autounfall in Paris hinterließ die Nation in tiefer Trauer. Ihre Söhne, Prinz William (42) und Prinz Harry (39), waren zu diesem Zeitpunkt erst 15 und 12 Jahre alt. Ein Sprecher der Auktionsfirma RR Auction erklärte, dass Charles wohl besonders emotionsgeladen war, als er den Brief schrieb. Der Verlust von Diana und seine eigenen Erfahrungen mit Trauer hätten seine Worte des Mitgefühls und der Unterstützung für seinen Freund Peter umso gewichtiger gemacht.

Getty Images Prinzessin Diana, 1983

Getty Images Prinzessin Diana, Andrew Gailey, Prinz Charles, Prinz Harry und Prinz William, 1995

