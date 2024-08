"Are You The One?"-Antonino und Nadja machen Trockenübungen

In der siebten Folge von Are You The One – Reality Stars in Love kommen sich Antonino De Niro und Nadja Großmann verdächtig nah: Die beiden TV-Bekanntheiten demonstrieren vergnügt, wie ihrer Meinung nach gute Sexstellungen aussehen. Der Sonnyboy hebt die Beauty dafür prompt auf seine Hüften und macht vielsagende Stoßbewegungen. "Boah, so nah am Sex war ich schon lange nicht mehr!", freut sich die Münchnerin und wird dann auf eine Küchentheke geschoben, auf der die Trockenübungen weitergehen. Zwar bleibt es bei diesen, der Love Fool-Teilnehmerin scheint das Ganze aber Lust auf mehr gemacht zu haben: "Antonino gönn' ich mir heute auch noch. Der ist heute fällig!"

Eine Kandidatin fühlt sich von dem gestellten Liebesspiel der beiden veräppelt. "Ich könnte mir schon vorstellen, dass das von ihr eine Revanche ist", merkt Gabriela gegenüber der Kamera im Einzelgespräch an und fügt hinzu: "Ich finde das nur komisch. Das war die ganze Zeit nicht so. Aber auf einmal, seitdem ich mit Lars bin, fangen die beiden an." Den anderen Männern, die die Vorstellung gespannt beobachten, stellt sich jedoch vor allem eine Frage: Wird Antonino in der aktuellen Staffel rangehen oder nicht?

Die Antwort darauf bleibt bisher noch offen. Für zwei andere Promis ging es dafür bereits zur Sache – und zwar Asena Neuhoff und Marc-Robin Wenz. Die beiden Realitystars knutschen leidenschaftlich miteinander im Pool. "Marc-Robin kann gut küssen. Ich hätte gedacht, dass der Vibe da nicht so passt. Aber irgendwie passt es halt doch!", schwärmte die ehemalige Love Island-Beauty von dem Hottie.

Instagram / gabriela_alves_rodrigues.k Gabriela Alves im März 2023

Instagram / asenaneuhoff Asena Neuhoff, Reality-TV-Bekanntheit

