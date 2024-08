"Are You The One?"-Asena und Marc-Robin knutschen im Pool

In der aktuellen Folge von Are You The One – Reality Stars in Love knistert es gewaltig zwischen Asena Neuhoff und Marc-Robin Wenz. Die beiden verbringen romantische Momente zusammen im Pool und kommen sich dabei näher. Vor der traumhaften Kulisse des Strands im Hintergrund lassen sie ihren Gefühlen freien Lauf und küssen sich leidenschaftlich. Auch an ihren Mitstreiterinnen Jennifer Iglesias (25) und Laura Maria Lettgen geht die Turtelei nicht vorbei: "Die sind schon echt cute zusammen."

Asena kann ihre Überraschung über die aufkeimende Romanze kaum zurückhalten. "Marc-Robin kann gut küssen. Ich hätte gedacht, dass der Vibe da nicht so passt. Aber irgendwie passt es halt doch", schwärmt die Love Island-Bekanntheit begeistert und fügt hinzu: "Ich hätte niemals gedacht, dass ich mit einem Marc-Robin jemals überhaupt einen Vibe habe." Während sich Asena und Marc-Robin näherkommen, wünschen sich Jennifer und Laura ebenfalls eine ähnlich romantische Liebesgeschichte.

Dass sich Asena und Marc-Robin im Laufe der Datingshow näherkommen, deutete sich bereits im Teaser der neuen Staffel an. Dort erhielten die Zuschauer erste Einblicke in eine besonders intime Szene, in der Asena dem Ex von Michelle Kaminsky unter der Dusche einen Blowjob gibt. Die intensive Verbindung zwischen den beiden sorgt für reichlich Gesprächsstoff und lässt die Fans gespannt auf die weitere Entwicklung dieser Beziehung blicken.

Instagram / asenaneuhoff Asena Neuhoff, Ex-"Love Island"-Star

RTL / Frank J. Fastner Michelle und Marc-Robin, "Temptation Island"-Kandidaten 2022

