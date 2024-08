Christina Aguilera will ihre Kinder "vor der Welt schützen"

Christina Aguilera (43) ist stolze Mama von ihren zwei Kindern Max (16) und Summer (10). Mutter zu sein, bringt für die US-amerikanische Sängerin jedoch auch einige Herausforderungen mit sich. Für die Grammy-Gewinnerin sei es ein "Balanceakt", ihre Sprösslinge zu beschützen, ihnen aber auch gleichzeitig Freiheit zu geben. "Ich liebe meinen Sohn und meine Tochter so sehr, und man möchte sie abschirmen und vor der Welt schützen. Aber sie müssen ihre eigenen Lektionen lernen", gesteht Christina in einem neuen Glamour-Interview unter Tränen.

Christinas große Sorge um ihre Kinder kommt nicht von irgendwoher. Denn sie selbst hat schon "so viel gesehen", als sie noch "so jung war", macht die "Lady Marmalade"-Interpretin gegenüber dem Magazin deutlich. In dem Interview geht die Musikerin nicht konkret darauf ein, was sie damit meint. Doch in der Vergangenheit sprach die 43-Jährige schon mehrmals offen über ihre schwere Kindheit. Ihr Vater, der Unteroffizier in der US-Armee war, wurde Christina und ihrer Mutter gegenüber immer wieder gewalttätig. Durch ihre Kinder kommen diese Traumata offenbar manchmal wieder hoch: "Es ist fast so, als würde man die ganze Sache noch einmal durchleben."

Im Jahr 2008 bekam Christina ihren ersten Sohn Max. Vater des Kindes ist der Musikproduzent Jordan Bratman (47), mit dem die Sängerin von 2005 bis 2011 verheiratet war. Nach dem Liebes-Zerwürfnis traf die "Genie in a Bottle"-Interpretin auf Matthew Rutler (39). Den Produktionsassistenten lernte die Musikerin beim Dreh des Films "Burlesque" kennen und später auch lieben. Seit 2014 ist das Paar offiziell verlobt und zudem stolze Eltern ihrer gemeinsamen Tochter Summer.

Getty Images Christina Aguilera, Matthew Rutler, Max Bratman und Summer Rain im Oktober 2019

Getty Images Christina Aguilera und Matthew Rutler im April 2023

