Doch keine Krise? Barry Keoghan likt hottes Bild von Sabrina

Barry Keoghan (31) räumt jetzt wohl mit den Gerüchten über eine Trennung von Sabrina Carpenter (25) auf – und das mit nur einem Klick! Nachdem vor wenigen Tagen auf dem Promi-Gossip-Account DeuxMoi wieder mal gemunkelt wurde, dass das Paar sich getrennt haben soll, reagiert Barry nun auf seine ganz eigene Art. Denn: Kurz nachdem der Tipp veröffentlicht worden war, zeigte der "Saltburn"-Darsteller seine Loyalität, indem er einen Instagram-Post von Sabrina likte. In dem Beitrag kündigt sie die Veröffentlichung ihres neuen Albums "Short n’ Sweet" an. Ein simples "Gefällt mir" von Barry genügt wohl erst mal für die Fans, um die Trennungsgerüchte vorerst verstummen zu lassen.

Auch die "Espresso"-Interpretin äußerte sich erst kürzlich zu ihrem Liebsten. In einem Interview anlässlich der Veröffentlichung ihres Songs "Please Please Please" – in dem Barry eine Hauptrolle im Videoclip spielt – sprach sie ganz entspannt über den 31-Jährigen und beruhigte damit vermutlich ihre Supporter. "[Barry] liebt den Song. Er ist besessen von dem Text, und ich bin so dankbar dafür. Ich möchte nicht voreingenommen klingen, aber ich denke, er ist einer der besten Schauspieler dieser Generation", schwärmte sie gegenüber Variety. Von einer Krise kann hier wohl nicht die Rede sein.

Seit Ende vergangenen Jahres sollen sich Sabrina und Barry nun schon daten. Im Januar kamen dann die ersten Spekulationen auf, dass das Paar seine Liebe offiziell machen wolle. "Er verbringt viel Zeit in den USA und hat Sabrina eingeladen, bei den Golden Globes seine Begleitung zu sein", schilderte eine Quelle Anfang des Jahres gegenüber The Sun. Ihr Red-Carpet-Debüt hatten die zwei dann jedoch erst einige Monate später bei der legendären Met Gala im Metropolitan Museum of Art in New York City.

Getty Images Sabrina Carpenter im August 2024

Getty Images Barry Keoghan im Mai 2024

