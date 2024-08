Freunde verraten: Molly-Mae Hague servierte Tommy Fury ab

Molly-Mae Hague (25) und Tommy Fury verkündeten vor wenigen Tagen ihre Trennung. Nach und nach gelangen immer mehr Details zu den Gründen ihrer gescheiterten Beziehung an die Öffentlichkeit – so soll der Boxer seine Verlobte mehrfach betrogen haben. Gute Bekannte von Molly-Mae verraten gegenüber The Sun nun, wie das Trennungsgespräch der beiden abgelaufen sein soll. Demnach habe die Mutter einer Tochter ihren Ex-Partner in seinem Anwesen zur Rede gestellt und mit den Fremdgehgerüchten konfrontiert. "Als sie ihn zur Rede stellte und fragte, ob er sie betrogen habe, stritt Tommy das nicht ab. Das sagte Molly-Mae alles, was sie wissen musste, und [sie] beendete die Beziehung", will der Insider wissen.

Molly-Mae soll zudem geglaubt haben, dass Tommy sie mehrfach betrogen hat. "Sie weiß jetzt, dass Tommy ihr untreu war. Sie glaubt, dass es einige Male passiert ist", verriet ein weiterer Insider vor wenigen Tagen gegenüber dem gleichen Newsportal. Die Erkenntnis, dass die Influencerin von ihrem Verlobten angeblich betrogen wurde, soll Molly-Mae komplett aus der Bahn geworfen haben. "Sie ist völlig niedergeschmettert. Sie dachte, sie könne Tommy vollkommen vertrauen. Die Liebe, die sie einst hatten, ist zerbrochen", wollte die Quelle weiter wissen.

Die Liebe von Molly-Mae und Tommy entfachte während der Dreharbeiten zu Love Island im Jahr 2019. Es folgte die Verlobung und sogar der erste gemeinsame Nachwuchs: Die kleine Bambi erblickte zu Beginn des vergangenen Jahres das Licht der Welt. Obwohl Molly-Mae und Tommy schon auf der Suche nach ihrer Hochzeitslocation waren, fallen die Feierlichkeiten rund um den Bund der Ehe nun ins Wasser.

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague, Influencerin

Getty Images Tommy Fury und Molly-Mae Hague, 2020

