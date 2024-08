In diesen Teams treten die "Good Luck Guys"-Kandidaten an

Good Luck Guys geht in die nächste Runde! Am 22. August beginnt die zweite Staffel der beliebten Survival-Show. Auch in diesem Jahr stellen sich zahlreiche Realitystars wieder der großen Herausforderung. Nun verkündet Joyn, in welchen Teams die Kandidaten antreten werden. So werden unter anderem der selbst ernannte Modekönig Eric Sindermann (36) und die Are You The One?-Bekanntheit Sabrina Wlk gemeinsam am Lost Beach ihr Bestes geben. Auch das Model Liliana Maxwell (24) und der Prince Charming-Boy Aaron Koenigs (29) versuchen zusammen ihr Glück. Als Duo um den Sieg kämpfen wollen ebenfalls der Internet-Star Ehrenmannrius und die The Biggest Loser-Gewinnerin Valentina Principessa.

Eine weitere Teamkonstellation sorgt bei den Fans für zahlreiche Diskussionen. Denn Umut Tekin (27) und Jana-Maria Herz (32) stellen sich zusammen den Herausforderungen des thailändischen Dschungels. Das Besondere: Die TV-Bekanntheiten waren einst ein Paar. Zusammen nahmen sie im Jahr 2023 an Temptation Island teil, wobei ihre Beziehung in die Brüche ging. "Die haben nicht ernsthaft Jana und Umut in einem Team gepackt", kommentiert nicht nur ein verwunderter Nutzer unter dem Instagram-Beitrag des Senders. Auch Gloria Glumac (31) kann es kaum fassen. "Arme Jana, mit jemandem wie Umut in einem Team zu sein, muss ja echt die Hölle sein", kommentiert die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin.

Neben dem Ex-Paar sorgt noch ein weiteres Team für Aufsehen. Denn erstmals wird eine Dreiergruppe zur Survival-Challenge antreten. Gemeinsam mit den Love Island-Zwillingen Jenny (23)und Vanessa Grassl (23) tritt Kevin Platzer (25) alias Flocke die Herausforderung an. Das Trio stößt bei den Fans jedoch auf wenig Begeisterung. "Warum ein Dreier-Team? Was soll das denn jetzt schon wieder?", meckern einige User.

RTL / René Lohse Umut und Jana-Maria, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2023

RTL II Jenny und Vanessa, "Love Island"-Kandidatinnen 2023

